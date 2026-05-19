Galerii: Viru keskuse aatriumi installatsioon tutvustab Eesti novelli maailma

18. kuni 31. maini on Viru keskuse aatriumis avatud installatsioon "Lugude all", mis on inspireeritud Eesti novelli maailmast.

Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaste loodud installatsioon "Lugude all" seob kirjandusliku fantaasia ja kaasaegse linnaruumi. Kaheks nädalaks muutub Viru Keskuse aatrium paigaks, kus igapäevane sagin ja kirjasõnaga loodud maailm põimuvad üheks tervikuks. Sisustuselemendid selles on vaatajaile küll tuttavad, aga nad on kaotanud oma tavapärase vormi ja positsiooni.

Installatsiooni aluseks on lood värskest kogumikust "Eesti novell 2026", mis kutsuvad rännakule läbi inimhinge salajaste soppide. Need kannavad lugeja hellalt, kuid kindlalt peibutavasse tundmatusse, kus iga kurvi taga ootab midagi uut – kord ilusat, kord valusat, kord vabastavalt absurdset –, pakkudes vastumürki etteaimatavale argipäevale.

Installatsioon valmis kirjastus Püänt, Viru keskuse ja EKA tudengite koostöös. Idee ja teostuse eest vastutasid Kulla Kangur, Paul Pank, Mia-Mai Roosberg, Gustav Villem Kalberg, Anni Kangur, Katariina Tõnismäe.

Juhendasid Ott Kagovere ja Björn Koop.