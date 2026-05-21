ERSO kannab augustis ette Brian Eno legendaarse albumi "Lennujaamamuusika"

Eno albumi "Ambient 1: Music for Airports" eesmärk on reisijate lennuhirmu leevendamine muusikaga, mis sulandub keskkonda ja muudab ümbruse helgemaks. Idee sündis Eno enda frustreerivast kogemusest Kölni lennujaamas, kus häiriv muusika võimendas lennueelset ärevust.

"Music for Airports" ilmus 1978. aastal ja seda on kasutatud mitmes lennujaamas. Kontserdilaval esitas teost esmakordselt Bang on a Can All-Stars, kes 1999. aastal tõi selle ka Tallinna publikuni.

Eno plaati on korduvalt nimetatud parimaks ambient-albumiks läbi aegade, samuti tekkis žanrinimetus "ambient" just tänu sellele kauamängivale.

Kuula Brian Eno albumit "Ambient 1: Music for Airports":