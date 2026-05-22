Joonas Veelmaa avaldas luulekogu "6,6"
Euroopa luuleprõmmu võitja Joonas Veelmaa andis välja teise luulekogu "6,6".
Mõtteliselt on raamat üks luuleõhtu, kus tõsine poeet räägib vaheldumisi enesearengust, toolide vihkamisest, oma menüüst ja muidugi sellest, kui suurepärane luuletaja ta on.
Luulekogus on teiste seas nii tekstid, mis tõid Veelmaale moo Euroopa meistritiitli kui ka Loomingu aastapreemia.
Kogu on toimetanud Helena Läks, kujundanud Andrus Lember, küljendanud Triinu Kööba.
KATKEND
KUNAGI USKUSIN MINAGI
et näen suurt pilti
ajaga selgus et minu silmad
suurt pilti ei võta
küll aga näen palju väikeseid!
aga võib-olla ei olegi need väikesed pildid
vaid lihtsalt täpid mis silmade ees
virvendavad ja
ühel päeval selgub et
suudangi maailma pakkuda ainult
kõrget vererõhku
kõrget vererõhku
mõtelge
midagi kõrgemat!
midagi ülevamat!
midagi
gi
(keskmine skoor 5,1; Emor 2026)
