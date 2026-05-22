Joonas Veelmaa avaldas luulekogu "6,6"

Mõtteliselt on raamat üks luuleõhtu, kus tõsine poeet räägib vaheldumisi enesearengust, toolide vihkamisest, oma menüüst ja muidugi sellest, kui suurepärane luuletaja ta on.

Luulekogus on teiste seas nii tekstid, mis tõid Veelmaale moo Euroopa meistritiitli kui ka Loomingu aastapreemia.

Kogu on toimetanud Helena Läks, kujundanud Andrus Lember, küljendanud Triinu Kööba.

KATKEND

KUNAGI USKUSIN MINAGI

et näen suurt pilti

ajaga selgus et minu silmad

suurt pilti ei võta

küll aga näen palju väikeseid!

aga võib-olla ei olegi need väikesed pildid

vaid lihtsalt täpid mis silmade ees

virvendavad ja

ühel päeval selgub et

suudangi maailma pakkuda ainult

kõrget vererõhku

kõrget vererõhku

mõtelge

midagi kõrgemat!

midagi ülevamat!

midagi

gi

(keskmine skoor 5,1; Emor 2026)