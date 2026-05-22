Stephen Colbert pani punkti pea 33 aastat eetris olnud "The Late Showle"

Neljapäeva õhtul jõudis lõpule üks Ameerika hilisõhtuse televisiooni tuntumaid saateid "The Late Show with Stephen Colbert". Sellega lõppes ühtlasi kogu telekanali CBS "The Late Show" formaat, mis oli eetris alates 1993. aastast.

Saatejuht Stephen Colbert juhtis saadet alates 2015. aastast, kui ta võttis koha üle David Lettermanilt. Viimase 11 aasta jooksul valmis ligikaudu 1800 episoodi ning saade püsis aastaid USA vaadatuimate hilisõhtuste jutusaadete seas.

Finaalsaade oli tavapärasest pikem ning tõi ekraanile hulga tuntud külalisi ja endisi kaasteelisi. Õhtu jooksul tegid kaasa teiste seas Jon Stewart, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ja John Oliver.

Colbert tänas nii publikut kui ka oma meeskonda ning nimetas saadet ühise töö ja kogemuse tulemuseks.

Saate viimane külaline oli Paul McCartney, kes lõpetas saate looga "Hello, Goodbye". McCartney ja Colbertiga ühinesid laval laulja Elvis Costello ning muusikud Louis Cato ja Jon Batiste, kes on aastate jooksul kuulunud saate bändi.

Pärast seda kustutasid Colbert ja McCartney koos tuled New Yorgi Ed Sullivani teatris, kus The Beatles 1964. aastal oma Ameerika debüüdi tegi ja kus "The Late Showd" salvestati.

Telekanal CBS teatas 2025. aastal, et lõpetab saate majanduslikel põhjustel. Otsus tekitas meedias palju arutelusid, sest see tuli vahetult pärast seda, kui Colbert oli eetris kritiseerinud Paramounti – millele CBS kuulub – ja USA presidendi Donald Trumpi vahel sõlmitud kohtuvaidluse kokkulepet, mis puudutas saadet "60 Minutes". CBS ja Paramounti on eitanud, et otsus saade lõpetada on seotud poliitise taustaga.