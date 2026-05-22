X!

Stephen Colbert pani punkti pea 33 aastat eetris olnud "The Late Showle"

Film
Stephen Colbert viimases saates.
Stephen Colbert viimases saates. Autor/allikas: Scanpix / Scott Kowalchyk / CBS
Film

Neljapäeva õhtul jõudis lõpule üks Ameerika hilisõhtuse televisiooni tuntumaid saateid "The Late Show with Stephen Colbert". Sellega lõppes ühtlasi kogu telekanali CBS "The Late Show" formaat, mis oli eetris alates 1993. aastast.

Saatejuht Stephen Colbert juhtis saadet alates 2015. aastast, kui ta võttis koha üle David Lettermanilt. Viimase 11 aasta jooksul valmis ligikaudu 1800 episoodi ning saade püsis aastaid USA vaadatuimate hilisõhtuste jutusaadete seas.

Finaalsaade oli tavapärasest pikem ning tõi ekraanile hulga tuntud külalisi ja endisi kaasteelisi. Õhtu jooksul tegid kaasa teiste seas Jon Stewart, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ja John Oliver.

Colbert tänas nii publikut kui ka oma meeskonda ning nimetas saadet ühise töö ja kogemuse tulemuseks.

Saate viimane külaline oli Paul McCartney, kes lõpetas saate looga "Hello, Goodbye". McCartney ja Colbertiga ühinesid laval laulja Elvis Costello ning muusikud Louis Cato ja Jon Batiste, kes on aastate jooksul kuulunud saate bändi.

Pärast seda kustutasid Colbert ja McCartney koos tuled New Yorgi Ed Sullivani teatris, kus The Beatles 1964. aastal oma Ameerika debüüdi tegi ja kus "The Late Showd" salvestati.

Telekanal CBS teatas 2025. aastal, et lõpetab saate majanduslikel põhjustel. Otsus tekitas meedias palju arutelusid, sest see tuli vahetult pärast seda, kui Colbert oli eetris kritiseerinud Paramounti – millele CBS kuulub – ja USA presidendi Donald Trumpi vahel sõlmitud kohtuvaidluse kokkulepet, mis puudutas saadet "60 Minutes". CBS ja Paramounti on eitanud, et otsus saade lõpetada on seotud poliitise taustaga.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:59

Galerii: muusikateadlane Tiia Järg saadeti Jaani kirkust viimsele teele

14:49

Stephen Colbert pani punkti pea 33 aastat eetris olnud "The Late Showle"

13:34

Joonas Veelmaa avaldas luulekogu "6,6"

13:25

Radioheadi kitarristi värskel albumil lööb kaasa Tõnu Kõrvits koos Tallinna kammerorkestriga

12:46

Sinijärve raamatusoovitused: Doris Kareva toob lugejas parima välja

12:25

Galerii: Kumu suures saalis avati Kristi Kongi isikunäitus "Kromaatiline triiv"

11:53

Ansambel Soundslip avaldas albumi "Rejected Homeworks"

11:46

Kristjan Raua preemia pälvisid Videvik, Kask, Kekišev ja Külm

11:43

BFM-i direktoriks valiti Ivo Lille

10:10

Cannes'i päevik #10: lätlaste "Ulja" on esimene kõigi Baltimaade ühistöö Cannes'is

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

21.05

Heidy Purga: vahel tundub, et talupojamõistus on riigist kaduma läinud

21.05

Järgmisel aastal jõuab kinodesse uus Sipsiku film

11:43

BFM-i direktoriks valiti Ivo Lille

10:10

Cannes'i päevik #10: lätlaste "Ulja" on esimene kõigi Baltimaade ühistöö Cannes'is

21.05

Flo Kasearu ratsamonument toob Eesti naisliikumise tegelased linnaruumi

21.05

Moskvas esinemise tõttu tühistati A Guy Called Geraldi kontsert Kikumul

21.05

Cannes'i päevik #9: Andrei Zvjagintsevi "Minotaurosele" julgeks peavõitu lubada

19.05

Ülevaade: kontserdisuvi 2026

12:25

Galerii: Kumu suures saalis avati Kristi Kongi isikunäitus "Kromaatiline triiv"

20.05

Eesti keeles ilmus Haruki Murakami romaan "Sputnik, mu arm"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo