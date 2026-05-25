Galerii: ERKI Moeshow parimate hulka mahtusid nii Eesti kui ka Läti loojad

23. mail toimus Kruiisiterminalis EKA tudengite korraldatud ERKI Moeshow, mis tõi lavale 12 kollektsiooni. Kokku hinnati parimaid kolmes kategoorias, pärjatud said nii Eesti kui ka Läti autorid.

Žüriiliige Aki Choklat ütles, et tudengite innovaatilisus, tehnilised oskused ja võime luua mõtlemapanevaid kollektsioone avaldasid talle sügavat muljet. "Žüriiliikmena oli väga põnev kogeda nii erinevaid vaatenurki ja loomingulisi lähenemisi."

Lukas Krob lisas, et ka produktsiooni poole pealt oli näha tugevat taset ning disaini osas oli rõõm näha, et rõivad olid põhjalikult läbi töötatud ja hästi teostatud. "See oli väga inspireeriv," sõnas ta.

EKA moedisaini osakonna juhataja ja moelooja Piret Puppart selgitas, et ERKI Moeshow ettevalmistus ei alga selle päeva õhtul kell kuus, vaid juba pool aastat varem. "Eriti intensiivne on viimane kuu enne etendust. Viimasel nädalal kolivad paljud tudengid sisuliselt kooli sisse – meil on selleks lausa lahtikäivad diivanid, et nad saaksid vahepeal puhata ja end koguda, enne kui uuesti tööga jätkavad."

Auhindu jagati kolmes kategoorias: Prêt-à-porter ehk valmis kandmiseks, Fashion as Art ehk mood kui kunst ning Innovative Approaches of Fashion ehk uuenduslikud töövõtted moekunstis:

Prêt-à-porter ehk valmis kandmiseks: Leticija Orlova (Läti Kunstiakadeemia)

Fashion as Art ehk mood kui kunst: Hannabel Kaal (Eesti Kunstiakadeemia)

Innovative Approaches of Fashion ehk uuenduslikud töövõtted moekunstis: Rasmus Linde (Eesti Kunstiakadeemia)

Eriauhindadena pälvisid Meeli Kombe ja Jürgen Sinnep praktikavõimaluse Auria Nurme moemärgi Skeleton by Auria Nurm juures, Hannabel Kaal ja Nataly Järvik aga võimaluse sõita oma kollektsioonidega Vilniuses toimuvale sündmusele Sustainable Fashion Week Vilnius.

Parimad valis välja žürii, mis koosnes moeloojatest ja kunstnikest, hinnati kollektsioonide terviklikkust, tehnilist teostust ning innovaatilisust. Žüriisse kuulusid disainer Auria Nurm, disainer Aki Choklat, modell Carmen Kass, disainer Katrin Aasmaa, disainer Lena Lumelsky, disainer Lukas Krob, uurija ja kirjanik Tjerre Lucas Bijker ning kujutav kunstnik ja Eyes on Talentsi esindaja Ellora Prior.