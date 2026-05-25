X!

Galerii: ERKI Moeshow parimate hulka mahtusid nii Eesti kui ka Läti loojad

Kunst
ERKI Moeshow parimate hulka mahtusid nii Eesti kui ka Läti loojad
Vaata galeriid
15 pilti
Kunst

23. mail toimus Kruiisiterminalis EKA tudengite korraldatud ERKI Moeshow, mis tõi lavale 12 kollektsiooni. Kokku hinnati parimaid kolmes kategoorias, pärjatud said nii Eesti kui ka Läti autorid.

Žüriiliige Aki Choklat ütles, et tudengite innovaatilisus, tehnilised oskused ja võime luua mõtlemapanevaid kollektsioone avaldasid talle sügavat muljet. "Žüriiliikmena oli väga põnev kogeda nii erinevaid vaatenurki ja loomingulisi lähenemisi."

Lukas Krob lisas, et ka produktsiooni poole pealt oli näha tugevat taset ning disaini osas oli rõõm näha, et rõivad olid põhjalikult läbi töötatud ja hästi teostatud. "See oli väga inspireeriv," sõnas ta.

EKA moedisaini osakonna juhataja ja moelooja Piret Puppart selgitas, et ERKI Moeshow ettevalmistus ei alga selle päeva õhtul kell kuus, vaid juba pool aastat varem. "Eriti intensiivne on viimane kuu enne etendust. Viimasel nädalal kolivad paljud tudengid sisuliselt kooli sisse – meil on selleks lausa lahtikäivad diivanid, et nad saaksid vahepeal puhata ja end koguda, enne kui uuesti tööga jätkavad."

Auhindu jagati kolmes kategoorias: Prêt-à-porter ehk valmis kandmiseks, Fashion as Art ehk mood kui kunst ning Innovative Approaches of Fashion ehk uuenduslikud töövõtted moekunstis:

Prêt-à-porter ehk valmis kandmiseks: Leticija Orlova (Läti Kunstiakadeemia)

Fashion as Art ehk mood kui kunst: Hannabel Kaal (Eesti Kunstiakadeemia)

Innovative Approaches of Fashion ehk uuenduslikud töövõtted moekunstis: Rasmus Linde (Eesti Kunstiakadeemia)

Eriauhindadena pälvisid Meeli Kombe ja Jürgen Sinnep praktikavõimaluse Auria Nurme moemärgi Skeleton by Auria Nurm juures, Hannabel Kaal ja Nataly Järvik aga võimaluse sõita oma kollektsioonidega Vilniuses toimuvale sündmusele Sustainable Fashion Week Vilnius.

Parimad valis välja žürii, mis koosnes moeloojatest ja kunstnikest, hinnati kollektsioonide terviklikkust, tehnilist teostust ning innovaatilisust. Žüriisse kuulusid disainer Auria Nurm, disainer Aki Choklat, modell Carmen Kass, disainer Katrin Aasmaa, disainer Lena Lumelsky, disainer Lukas Krob, uurija ja kirjanik Tjerre Lucas Bijker ning kujutav kunstnik ja Eyes on Talentsi esindaja Ellora Prior.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:09

Viljandi tudengite värske looming jõuab Tallinnasse

11:21

Keelesäuts. Luhta, liiva ja vastu taevast

11:02

Riste Sofie Käär: kiirmoekettides on feministlike ja ökomeelsete loosungitega särgid moest läinud

10:43

Galerii: ERKI Moeshow parimate hulka mahtusid nii Eesti kui ka Läti loojad

10:27

Keeleminutid. Keele õppimine algab julgusest pingutada ja eksida

10:24

Fine5 toob publiku ette Lauri Saatpalu novellil põhineva lavastuse "Hip-hip, hurraa"

10:18

Tokyos avatakse esimene Balti riikide ühine illustratsiooni- ja animatsiooninäitus

09:21

Kunstihoone kuulutas välja konkursi uue juhi leidmiseks

09:10

Arvustus. Marto Mägi hüppab Kaarsillalt peakat

24.05

Lembit Peterson: oleme kultuurisõjas püüdnud kasutada ausaid vahendeid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

24.05

Lembit Peterson: oleme kultuurisõjas püüdnud kasutada ausaid vahendeid

24.05

Heldur Harry Põlda: ooper võiks olla vähem elitaarne

24.05

Cristian Mungiu võitis oma teise Kuldse Palmioksa filmiga "Fjord"

24.05

Cannes'i päevik #12: "Argpüks" on Lukas Dhonti karjääri parim film

23.05

Nukitsa auhinna võitis Jaan Aru ja Martin Veismani raamat "Osav aju"

23.05

"Minu kalli ema" režissöör Doris Kartau: ma ei õigusta vägivalla kasutamist lihtsalt vägivalla pärast

22.05

Galerii: muusikateadlane Tiia Järg saadeti Jaani kirkust viimsele teele

23.05

Kristi Kongi: maailm tundub mulle väike, sest igale poole on võimalik jõuda

11:02

Riste Sofie Käär: kiirmoekettides on feministlike ja ökomeelsete loosungitega särgid moest läinud

09:10

Arvustus. Marto Mägi hüppab Kaarsillalt peakat

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo