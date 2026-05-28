Müürilehe peatoimetajana jätkab Aleksander Tsapov

Aleksander Tsapov
26. mail otsustas valikukomisjon, et järgmisel kolmel aastal jätkab Müürilehe peatoimetajana alates 2021. aastast väljaannet juhtinud Aleksander Tsapov.

Aleksander Tsapov ütles ERR-ile, et kaalus Müürilehe peatoimetajaks uuesti kandideerimist pikalt, sest eks ole juba auru ja ideid selles katlas põletatud piisavalt ning muutuste aeg tuleb alati enne ära tunnetada kui reanimobiil sulle hoovi keerab.

Ometigi tundis ta, et kuna toimetuses on olnud parajalt verevahetust ja uute inimestega pole jõutud veel tiimina koos asju ehitada, ning muuhulgas oleks jäänud tema jaoks pooleli sügisel alustatud Müürilehe rebranding, siis otsustas endale uut mandaati küsida.

Kuni kolm aastat peatoimetaja perioodiks on Tsapovi arvates ka mõistlik pikkus, täpsemaid plaane on tema sõnul hetkel veel vara avaldada, aga neid kommunikeeritakse kindlasti hiljemalt sügisel Müürilehe kanalites.

Uue peatoimetaja valimise komisjoni kuulusid Katrin Tiidenberg, Ragne Kõuts-Klemm, Kaarel Tarand, Asta Trummel, Maria-Kristiina Soomre, Martin Ehala ja Hanna Linda Korp.

Enne peatoimetajaks valimist 2021. aastal töötas Tsapov kolm aastat ka Müürilehe kultuuritoimetajana. Ta on õppinud EKA kunstiteaduse- ja visuaalkultuuri instituudis ning Brasiilia audiovisuaalses instituudis. Enne Eestisse naasmist töötas ta Rio de Janeiros filmide ja telesarjade järeltöötluse produtsendina.

Nüüdiskultuuri ja ühiskondlikke teemasid kajastav Müürileht asutati 2007. aastal, esialgu Tartu linna toel ilmunud lehte andis kuni 2017. aasta lõpuni andis välja MTÜ Tartu Kultuuritehas, 2018. aastal liikus väljaanne SA Kultuurilehe alla. Enne Tsapovit oli 11 aastat Müürilehe peatoimetaja Helen Tammemäe.

Toimetaja: Kaspar Viilup

