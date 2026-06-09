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"Eesti mõtteloo" sarjas ilmus president Alar Karise artiklite kogumik

Kirjandus
Alar Karis saates
Alar Karis saates "Presidendi raamatuklubi" Autor/allikas: Ken Mürk
Kirjandus

Kirjastuse Ilmamaa raamatusarjas "Eesti mõttelugu" ilmus president Alar Karise artiklite kogumik "Maailm in vitro ja in vivo".

"Eesti mõtteloo" sarja 189. raamatuna ilmunud president Alar Karise "Maailm in vitro ja in vivo" tuletab eesti lugejatele meelde, et selle autor on juhtinud Eesti Rahva Muuseumit, on olnud riigikontrolör, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli rektor ning on arengubioloog ja molekulaargeneetik.

Kogumikus on valik artikleid ja kõnesid viimasest 30 aastast, alates aegadest, kui ta oli Tartu Ülikooli teadur, kuni praeguse ajani. Nii leiab raamatust artikleid teemadel "Teadus ja innovatsioon", "Haridus ja hariduskorraldus", "Majandus ja rahandus" ning riigi-, riikluse- ja kultuuriteemalisi sõnavõtte.

Seoses Alar Karise tegevusega teadusalase hariduse arendamises on kasutatud kogumiku tekstide juurde kuuluvate lühikokkuvõtete ja ülevaatlike temaatiliste analüüside koostamiseks tehisaru OpenAI ning selle vestlusmudeleid.

Kogumiku koostas Toomas Mattson, toimetasid Jane Lepasaar, Urve Pirso ja Toomas Mattson.

Toimetaja: Karmen Rebane

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