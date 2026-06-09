Eesti esimene trikkfilm "Tallinna turg" linastub Bologna filmifestivalil

Il Cinema Ritrovato on maailma nimekaim filmipärandile pühendatud festival, mis toimub tänavu 40. korda.

Eesti filmi jõudmine Bolognasse on ühteaegu kummardus nii filmimees Konstantin Märskale kui ka rahvusarhiivi filmiarhiivile, kus on hoiul selle 35 mm originaalnegatiiv. Arhiivi poolt värskelt 4K resolutsioonis restaureeritud versioon toob avalikkuse ette hulga seni digiteerimata kaadreid, rekonstrueerides filmi maksimaalses võimalikus mahus.

"Tallinna turg" on eksperimentaalfilm turupäevast Tallinna Uuel turul, mis asus tollal Estonia teatrimaja juures.

Ehsan Khoshbakht, Bologna festivali üks neljast direktorist, kiitis Märska võimet anda edasi argielu poeesiat. Tema sõnul on tegemist märkimisväärselt uuendusliku filmiga, kus leidub moodsalt mõjuvaid läbisulamisi, multiekraane, mitmekordset säritust, aegvõtteid ja tagurpidiliikumist.

Konstantin Märskat (1896–1951) peetakse Eesti filmikunsti üheks rajajaks. Operaatori, režissööri ja filmiettevõtjana aitas ta kujundada selle esimesi aastakümneid ajal, mil kohalikku filmitootmist alles üles ehitati. Märska tegevus ulatus mängufilmidest dokumentalistika ja ringvaadeteni ning tema loomingul oli oluline roll meie varase filmi kujunemisel.

Eesti publik näeb "Tallinna turu" värskelt restaureeritud versiooni alates 29. augustist rahvusarhiivi ja Eesti Filmi Instituudi ühises filmipärandikeskkonnas Arkaader. Sel päeval möödub filmi esilinastusest täpselt sajand. Juubeli puhul saab tummfilm ka uue helinduse.