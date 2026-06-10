Netflixi jõuab live-action seriaal detektiivkoerast Scooby-Doo

Scooby-Doo tegelane sündis 1960. aastate lõpus stsenaristide Joe Ruby, Ken Spearsi ja Hanna-Barbera stuudio loodud animatsiooniga "Scooby-Doo, Where Are You!". Multikasari jooksis algselt kaks hooaega, aastatel 1969 ja 1970, kokku toodeti 25 episoodi.

Sarjas rändavad teismelised Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley, Shaggy Rogers ja nende koer Scooby-Doo, kes moodustavad rühmituse Mysteri Inc., ringi Mystery Machine'i nimelise kaubikuga ja lahendavad erinevaid, esmapilgul üleloomulikke müsteeriume.

Originaalsarja ja nimitegelase ümber on aastate jooksul loodud üle 40 filmi ja lühifilmi, üle 20 seriaali, 20 videomängu ning palju eriformaate.

Tuntuimad uusversioonid on nullindate alguses kinolinadele jõudnud live-action filmid "Scooby-Doo" (2002) ja "Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed" (2004). Kokku teenisid filmid piletimüügist üle 430 miljoni dollari.

2027. aastal toob Netflix ekraanile ka live-action seriaali "Scooby-Doo: Origins". Esialgsetel andmetel tuleb hetkel Atlantas filmitav sari kaheksaosaline. Sari jutustab loo Mystery Inc.-i kuuluvate teismeliste esimesest kohtumisest.

"Viimases suvelaagris avastavad vanad sõbrad Shaggy ja Daphne ennast keset kummituslikku müsteeriumit, mille keskmes on saksa dogi kutsikas, kes võis olla tunnistajaks üleloomulikule mõrvale. Koos pragmaatilise ja teaduspõhise kohaliku Velmaga ning veidra, aga oh-kui-nägusa uustulnuka Freddyga asuvad nad lahendama juhtumit, mis tõmbab noori luupainajasse, kus nende saladused võivad päevavalgele tulla," seisab sarja esialgses lühitutvustuses.

Mystery Inc. grupiliidri Fredi rollis astub üles Maxwell Jenkins ("Lost In Space", "Arcadian"), detektiivkoera hingesugulase Shaggy rollis Tanner Hagen ning seltskonna tarkpea Velma toob ekraanile Abby Ryder Fortson ("The Pitt", "Are You There God? It's Me, Margaret."). Peene maitsega Daphne osa täidab Mckenna Grace ("Gifted", "The Handmaid's Tale").

Uue sarja autorid on Josh Appelbaum ("Mission Impossible - Ghost Protocol") ja Scott Rosenberg ("Con Air", "Gone in 60 Seconds").

Ühismeediasse postitatud klipist võib näha, kuidas pruunikarva kutsikas jõuab ringi nuuskides oma tulevase partneri ja parima sõbra Shaggy embusesse.