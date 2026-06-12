Suri kunstnik David Hockney

"Kuulus Briti kunstnik David Hockney, üks olulisemaid tegelasi nüüdiskunstis nii 20. kui ka 21. sajandil, lahkus rahulikult kodus 11. juunil 2026, kuu aega enne oma 89. sünnipäeva," kinnitas kunstniku esindaja Erica Bolton.

David Hockney sündis 9. juulil 1937. aastal Inglismaal Bradfordis Yorkshire'is töölisperekonnas. Kunstihariduse omandas ta Bradfordi kunstikolledžis aastatel 1953–1957 ning jätkas õpinguid Londoni Kuninglikus kunstikolledžis, mille lõpetas 1962. aastal kuldmedaliga. Juba üliõpilaspõlves paistis ta silma isikupärase käekirja ja julgusega murda akadeemilisi norme.

1960. aastatel tõusis Hockney Briti popkunsti üheks juhtfiguuriks. Tema loomingut iseloomustasid erksad värvid, valguse kujutamine ning huvi perspektiivi ja ruumitaju vastu. Pärast kolimist Californiasse leidis ta inspiratsiooni Los Angelese päikesest, moodsast arhitektuurist ja basseinidest, mis said tema loomingu üheks tuntuimaks motiiviks.

Tema tuntumate teoste hulka kuuluvad "A Bigger Splash" (1967), "Mr and Mrs Clark and Percy" (1970–1971), "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" (1972), "American Collectors (Fred and Marcia Weisman)" (1968) ning monumentaalsed maastikumaalid nagu "Bigger Trees Near Warter" (2007). Lisaks maalikunstile katsetas Hockney fotograafia, fotokollaaži, ooperilavastuste kujundamise ning hiljem ka digitaalse kunstiga, luues teoseid Ipadi abil.

Hockney pälvis oma karjääri jooksul hulgaliselt auhindu ja tunnustusi. Nende seas olid John Mooresi maaliauhind (1967), Jaapani mainekas Praemium Imperiale (1989), Briti Companions of Honour'i liikmestaatus (1997) ning Order of Merit (2012), mis on Ühendkuningriigi üks kõrgemaid kultuuritunnustusi. Teda peeti laialdaselt üheks mõjukamaks Briti kunstnikuks läbi aegade.

2018. aastal müüdi tema maal "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" oksjonil 90,3 miljoni USA dollari eest, mis oli tollal elava kunstniku teose rekordhind.