Tõnu Naissoo avaldas ühes Austria saksfonistiga improalbumi

"Jazzi ei saa teha Excelis ega Zoomis," sõnas plaadi produtsent ja NooPopi vedaja Allan Matsov. "Kui kuulsin, et Muriel Grossmann tuleb Helsingisse esinema, siis tundsin, et ta tuleb Tõnuga kokku viia. Ta teadis Tõnu loomingut hästi ja oli kohe väga-väga nõus."

Nii Austriast pärit tunnustatud saksofonist Muriel Grossmann kui ka ülejäänud plaadil kõlav rahvusvaheline koosseis esinevad ja salvestavad aktiivselt mitmel pool maailmas. Seega sobis kõigile lõpuks vaid kuuetunnine ajaaken Tallinnas.

"Vahel ongi piiratud aeg parim produtsent," naeris Matsov. "Ei ole aega mingiks nurkade silestamiseks ja üleprodutseerimiseks. Ehedalt toores loomepower, gruuviv andmine. See, mis torust tuleb, sõna otseses mõttes."

Muusikaliselt liigub plaat spiritual jazz'i, kosmilise jazz'i ja vabalt voolava improvisatsiooni vahel. Tooni annavad Grossmanni flööt, sopran- ja tenorsaksofon, Naissoo Rhodes ja Moog. Tuge pakuvad veel orel, kitarr, trummid ja löökriistad.

Plaadilt leiab ka loo "Haapsalu" – vaid 16-aastase Naissoo kirjutatud pala, mis ilmus 1970. aastal Melodija 10-tollisel monoplaadil.

Matsovi sõnul hakkas originaal kogu bändile kohe külge ja venis lõpuks kaheksaminutiliseks mõnusaks astumiseks. "See võiks ja peaks olema Eesti jazz'i standard. Siin on kõik olemas: naksakas meloodia, haarav rütm ja eluterve energia." Plaadi ülejäänud lood valmisid läbi improvisatsiooni.