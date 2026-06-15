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Helikopteriõnnetuses suri USA muusik Oliver Tree

Muusika
Oliver Tree
Oliver Tree Autor/allikas: Star Shooter / MediaPunch
Muusika

Rio de Janeiros suri kahe helikopteri kokkupõrke järel 32-aastaselt USA elektrooniline muusik Oliver Tree (29.06.1993–14.06.2026). Tree oli üks kuuest inimesest, kes õnnetuses hukkus.

1993. aastal Californias sündinud Oliver Tree Nickell alustas muusikategemist möödunud kümnendi alguses artistinime Tree alt. Peamiselt dubstep'i produtseerinud Tree avaldas debüüt-lühialbumi "Demons" 2013. aastal.

2016. aastal sõlmis Tree lepingu plaadifirmaga Atlantic. 2018. aastal avaldatud EP "Alien Boy" tõstis Tree aktsiaid nii elektroonilise tantsumuusika ringkondades kui ka netiavarustes, kus tema ekstsentriline välimus ja humoorikas visuaalne keel said muusikavideote kaudu korralikult tähelepanu.

Tree populaarsuses kasvuga ühismeedias tulid ka esimesed peavooluhitid, nagu "Miss you" koos produtsent Robin Schulziga, mida on ainuüksi Spotifys kuulatud veidi vähem kui 800 miljonit korda.

1. juulil pidi Tree jätkama oma maailmaturneed, mille keskmes oli selle aasta aprillis ilmunud stuudioalbum "Love You Madly Hate You Badly". Tuuri raames pidi Tree andma 30 riigis enam kui 70 kontserti. Oma viimase kontserdi andis Tree 6. juunil Sao Paolos.

Brasiilias toimunud helikopteriõnnetus leidis aset pühapäeva hommikul. Rio de Janeiro päästeameti sõnul maandus üks helikopteritest elektriautode esindusse, mille tagajärjel tekkis ka tulekahju, mis saadi kontrolli alla. Esialgsete andmete kohaselt oli ühes helikopteris viis inimest ja teises ainult piloot. Kõik õnnetusse sattunud hukkusid. Helikopterite kokkupõrke põhjuseid uuritakse.

2019. aasta oktoobris saatis muusikalise külalisena Treed USA ja Kanada tuuril Tommy Cash.

2024. aastal esines Tree Pärnus Beach Grindi festivalil.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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