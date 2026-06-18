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Veiko Belials avaldas uue jutukogu "Kogu maailma au"

Kirjandus
Ulmekirjanik Veiko Belials.
Ulmekirjanik Veiko Belials. Autor/allikas: Jaana Muna
Kirjandus

Kirjastus Fantaasia sarjas "Sündmuste horisont" ilmus ulmekirjanik Veiko Belialsi uus jutukogu "Kogu maailma au", millega autor tähistab ka oma 60. sünnipäeva.

Värske jutukogu on teine osa mõttelisest alamžanrite triloogiast, mille esimene raamat – teadusulmejutte sisaldav "Kogu maailma valgus" – ilmus 2013. aastal. Uus jutukogu koosneb fantaasiajuttudest, triloogia kolmandasse osasse plaanib autor koondada õudusjutud.

Veiko Belials on põhiliselt tuntud ulmekirjanikuna, aga ta on aktiivne tõlkija, tema käe all on eesti keelde jõudnud näiteks Arkadi ja Boriss Strugatski "Hääbuv linn" ja "Väikemees", samuti  Lev Veršinini lühiromaanid "Kuninga tagasitulek" ja "Vildaka homse kroonikad". Selle kõrval tegutseb ta ka luuletajana, tema mullu ilmunud luulekogu "Tiigri aasta" oli nomineeritud ka kultuurkapitali kirjanduspreemiale.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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