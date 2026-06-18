Veiko Belials avaldas uue jutukogu "Kogu maailma au"

Värske jutukogu on teine osa mõttelisest alamžanrite triloogiast, mille esimene raamat – teadusulmejutte sisaldav "Kogu maailma valgus" – ilmus 2013. aastal. Uus jutukogu koosneb fantaasiajuttudest, triloogia kolmandasse osasse plaanib autor koondada õudusjutud.

Veiko Belials on põhiliselt tuntud ulmekirjanikuna, aga ta on aktiivne tõlkija, tema käe all on eesti keelde jõudnud näiteks Arkadi ja Boriss Strugatski "Hääbuv linn" ja "Väikemees", samuti Lev Veršinini lühiromaanid "Kuninga tagasitulek" ja "Vildaka homse kroonikad". Selle kõrval tegutseb ta ka luuletajana, tema mullu ilmunud luulekogu "Tiigri aasta" oli nomineeritud ka kultuurkapitali kirjanduspreemiale.