X!

Eesti luuletajad esinesid Ühendkuningriigi suurimal luulefestivalil

Kirjandus
Triin Paja, Rushika Wick, Jan Kaus, David Spittle, Jürgen Rooste, Ivor Kallin, Cat Paronjan, Caitlin Nugent ja Marika Goldman.
Triin Paja, Rushika Wick, Jan Kaus, David Spittle, Jürgen Rooste, Ivor Kallin, Cat Paronjan, Caitlin Nugent ja Marika Goldman. Autor/allikas: European Poetry Festival
Kirjandus

Jaanipäeva õhtul astusid Londonis Euroopa luulefestivali Eesti õhtu raames üles luuletajad Triin Paja, Jan Kaus ja Jürgen Rooste.

Üheksandat korda toimunud festival tõi Londoni National Poetry Library lavale Eesti ja Briti luuletajad, kes esitlesid publikule spetsiaalselt selleks õhtuks loodud uusi kirjanduslikke etteasteid.

Marika Goldman, Eesti kultuurinõunik Ühendkuningriigi, tunnustas eestlaste osalemist riigi suurimal luulefestivalil.

"Kõik kolm suutsid publikut võluda nii oma ekspressiivsuse, energia kui ka siirusega. Lisaks pean mainima, et kohalik publik võtab alati erilise soojusega vastu just eesti keeles loetud luulet – brittidele meeldib meie keele kõla," rääkis ta.

Festivali kuraator Steven Fowler tõi esile Eesti luule mitmekesisuse ja esinejate silmapaistva panuse. Tema sõnutsi põimus karismaatiline, mänguline ja performatiivne loomulikult elegantse, nüansirikka ja kirjandusliku väljenduslaadiga. 

"Võib julgelt öelda, et kõik, kes Eesti luulele pühendatud õhtul olid, ei unusta seda niipea. Tegemist oli erakordse ülevaatega sellest, kuidas Eesti luule kui kultuur ja kogukond on soodustanud dünaamilise ja põneva poeetilise loomingu arengut," märkis ta.

Euroopa luulefestival on üks olulisemaid rahvusvahelisi luulesündmusi Ühendkuningriigis, tuues kokku autoreid eri Euroopa riikidest ning edendades kirjanduslikku dialoogi, koostööd ja loomingulist eksperimenteerimist.

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:23

Eesti luuletajad esinesid Ühendkuningriigi suurimal luulefestivalil

15:03

Lätist pärit kuraator: meie piirkonnas on loodus alati olnud osa identiteedist

13:51

Keelesäuts. Võõrkeele aktsendist

12:55

Andres Oja: biitlite fenomeni ei ole siiani suudetud lõpuni seletada

11:43

Kairi Look: iga raamat ei pea olema raamatukogus ja paljud võiksid jääda ilmumata

11:37

Kümnes Haapsalu Valgete Ööde festival tõstab fookusesse vokaalesitused

09:47

Raadio Tallinna kuu plaat. Kadri Voorandi kompromissitu hingeotsing

09:46

Sinijärve raamatusoovitused: muinsuskaitse aastaraamatust Salme laevamatusteni

09:29

Joensuus toimub nädala lõpuni Soome-Ugri filmifestival FUFF

08:49

Ühe minuti film | Kaur Hallik ja Anne Maria Vaher "Kast"

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.06

Ülevaade: laenutushüvitise maksimummäära teenis tänavu 27 autorit

11:43

Kairi Look: iga raamat ei pea olema raamatukogus ja paljud võiksid jääda ilmumata

24.06

Galerii: Pühajärvel peeti traditsioonilist jaanipidu

25.06

Harry Liivrand: tänavune Veneetsia biennaal on AI esimene võidukäik

23.06

Tartu ööklubi Shooters sulgeb uksed

22.06

Suri baleriin ja draamanäitleja Regina Tõško-Süvalep

25.06

Galerii: Marit Ilison loob näitusel "Elu/Tuba" totaalse ruumi

25.06

Rakvere teatris esietenduv monolavastus "Tikutoos" sukeldub leina

25.06

Pühapäeval esineb Tallinnas USA metal-bänd Blood Incantation

25.06

Võrumaa muuseumi galeriis avati näitus "Omnia"

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo