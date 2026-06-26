Eesti luuletajad esinesid Ühendkuningriigi suurimal luulefestivalil

Üheksandat korda toimunud festival tõi Londoni National Poetry Library lavale Eesti ja Briti luuletajad, kes esitlesid publikule spetsiaalselt selleks õhtuks loodud uusi kirjanduslikke etteasteid.

Marika Goldman, Eesti kultuurinõunik Ühendkuningriigi, tunnustas eestlaste osalemist riigi suurimal luulefestivalil.

"Kõik kolm suutsid publikut võluda nii oma ekspressiivsuse, energia kui ka siirusega. Lisaks pean mainima, et kohalik publik võtab alati erilise soojusega vastu just eesti keeles loetud luulet – brittidele meeldib meie keele kõla," rääkis ta.

Festivali kuraator Steven Fowler tõi esile Eesti luule mitmekesisuse ja esinejate silmapaistva panuse. Tema sõnutsi põimus karismaatiline, mänguline ja performatiivne loomulikult elegantse, nüansirikka ja kirjandusliku väljenduslaadiga.

"Võib julgelt öelda, et kõik, kes Eesti luulele pühendatud õhtul olid, ei unusta seda niipea. Tegemist oli erakordse ülevaatega sellest, kuidas Eesti luule kui kultuur ja kogukond on soodustanud dünaamilise ja põneva poeetilise loomingu arengut," märkis ta.

Euroopa luulefestival on üks olulisemaid rahvusvahelisi luulesündmusi Ühendkuningriigis, tuues kokku autoreid eri Euroopa riikidest ning edendades kirjanduslikku dialoogi, koostööd ja loomingulist eksperimenteerimist.