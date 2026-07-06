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Tallinnas esineb Saksa produtsent Skee Mask

Muusika
Skee Mask
Skee Mask Autor/allikas: Ilian Tape
Muusika

Saksa elektroonilise muusika produtsent ja DJ Skee Mask esineb 5. septembril Tallinnas klubis Hall, kus toimub uue klubisarja Scorched Earth avaõhtu. Lisaks Skee Maskile astuvad üles Animatek, Tanel ja Noa.

Artistinime Skee Mask poolest tuntud Bryan Müller alustas karjääri artistinime Scntst all plaadifirmas Boysnoize Records, kuid rahvusvahelise tuntuse tõi talle Skee Maski projekt ning koostöö Müncheni leibeli Ilian Tape'iga. Tema looming ühendab techno, breakbeat'i, ambient'i, jungle'i ja dub techno mõjutusi.

Plaadifirma Ilian Tape alt on Skee Mask avaldanud neli stuudioalbumit – "Shred" (2016), "Compro" (2018), "Pool" (2021) ja "Resort" (2024) – ja hulga singleid ning EP-sid. Lisaks sellele on ta ise andnud välja hulga lühiplaate ja kogumikke.

2022. aastal eemaldas Skee Mask oma looming Spotify voogedastusplatvormilt, kritiseerides selle tasustamismudelit ning suhtumist muusikutesse. Hiljem võttis ka Ilian Tape oma kataloogi platvormilt maha.

Tallinnas esineb Skee Mask uue elektroonilise muusika üritustesarja Scorched Earth avaõhtul. Korraldajate sõnul keskendub sari artistidele ja klubikultuurile, jättes kõrvale üleliigse visuaalse ja turundusliku müra.

Tänavu märtsis andis Skee Mask välja seniavaldamata lugude digikogumiku "F":

Toimetaja: Kaspar Viilup

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