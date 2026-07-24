Galerii: Monika Järgi vaibad peegeldavad keskkonda

Neljapäeval avati Tallinnas Hop galeriis tekstiilidisainer Monika Järgi näitus "Peegeldused". Näitusel üleval olevate vaipade allikaks on ümbritsev keskkond, nad on peegeldus kunstniku kogetust.

Monika Järg on tekstiilidisainer, kes väljendab end oma loomingus struktuuride ja mustrite keeles ning loob lahendusi lähtuvalt materjalidest, tehnoloogiast ja eesmärgist.

"Annan vaipadele nende olemuse ja ilme, tuginedes oma teadmistele, kogemusele ja intuitsioonile. Kangakudumise põhitõed on kandunud aastatuhandete tagant tänasesse päeva. Kaasaegne tehnoloogia lisab sageli vaid efektiivsust ja tagab ühtlase kvaliteedi. Erandid siiski eksisteerivad," rääkis Järg.

Näitusel esitletavad vaibad on valmistatud Narma Lihula vaibavabrikus, kootuna tänapäevastel jacquard-kudumismasinatel. Narmas väljatöötatud unikaalne smartWeave® tehnoloogia võimaldab esmapilgul võimatut. Tulemus on mitmekihiline kangas, kahepoolne vaip, mille mõlemad pooled eristuvad mustri ja värvilahenduses. Kangaste koelõnga puuvill on 100% taaskasutatud.

"Mul on olnud privileeg disaineri ja arendajana olla seotud kaasaegse Eesti tootmisettevõttega. Olla seal nii tähelepaneliku kuulaja, reeglitega piiratud meistri kui ka kirgliku looja rollis," sõnas kunstnik.

Monika Järg (s 1975) on tekstiilidisainer, kelle igapäevane töö on põrandavaipade kujundamine ja arendamine ettevõtetes Narma OÜ ja Tekstiil Ruumis OÜ. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia (EKA) tekstiili eriala ning töötanud õppejõuna EKA-s, Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Ta on Eesti Disainerite Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige.

Näitus on avatud 23. augustini.