Selle aasta oktoobris astub Peterburis kahel õhtul lavale räppar Ye ehk Kanye West. Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse ei ole riigis ühtegi nii kõrge kategooria lääne superstaari esinenud.

Westi kontserdid peaksid toimuma 10. ja 11. oktoobril Peterburis Gazprom Arenal. Sellega saaks Westist esimene suurem lääne artist, kes pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse agressorriigis esineks.

Selle aasta aprillikuus andis erinevates antisemiitlikes ja natsimeelsetes pahameeletormides tiirelnud West viie-aastase pausi järel esimese täispika kontserdi Ameerika Ühendriikides. Sel suvel esineb ta veel Chicagos ja New Orleansis.

Vaatamata aasta alguses tehtud vabandusele antisemiitlike ja Hitlerit ülistavate väljaütlemiste eest Westi Euroopa turnee siiski ei õnnestunud. West pidi olema Londoni suurfestivali Wireless peaesineja, kuid sai siis briti valitsuselt sisenemiskeelu.

Negatiivse vastukaja tõttu on ära jäetud ka Westi kontserdid Prantsusmaal, Itaalias ja Poolas. Hollandis, Türgis ja Albaanias õnnestus selle sajandi ühel edukamal ja mõjukamal artistil siiski lava ja publikuni jõuda.

Venemaal toimuvad kontserdid ei pahanda mitte ainult Venemaa agressiooni vastaseid läänes, vaid tekitab küsimusi ka kohalikes konservatiivides, kelle hinnangul tasuks ka viimased lääne kultuuri riismed endalt maha küürida.

Vene riigiduuma saadik Vitali Milonov pakkus videopöördumises välja, et Ye peaks esitama traditsioonilisi vene laule ning avaldas lootust, et räppar lõpetab Venemaa kontsertide järel oma "rõveda käitumise ja hakkab normaalseks inimeseks," vahendas New York Times.

Esmaspäeval välja kuulutatud kontserdid müüdi sama päeva õhtuks välja. Seal hulgas ka kõige kallimad, umbes 1600 eurot maksvad piletid. Tavapiletid algasid 90 eurost.

West külastas 2024. aastal ka Moskvat, kui käis moekunstniku Goša Rubtšinski sünnipäeval.

Alates 2022. aasta veebruarist on Venemaal esinenud ka Ye'st väiksema haardega räpparid DaBaby ja Tyga, täpsemalt 2025. aastal Moskvas. Sul suvel esines Moskvas ka Jason Derulo, kelle taustatantsijana tegutseb ka eestlanna Laura Pakasaar.