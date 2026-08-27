Musica Sacra toob Pärnusse barokki, Viini klassikud ja nüüdismuusikat

Pärnu Ooperi kontserdisarjas Musica Sacra toimub sel sügisel üksteist kontserti, mille kavas on muusikat barokist, Viini klassikutest ja romantikutest nüüdismuusika tähtteoste, eksperimentaalsete projektide ja esiettekanneteni.

Hooaeg algab 5. septembril kontserdiga, millega tähistatakse Wolfgang Amadeus Mozarti 270. sünniaastapäeva. Mozarti laululoomingut esitab sopran Kai Kallastu, klaveril Andrus Kallastu. 12. septembril on tähelepanu keskmes elav klassik, hiljuti 100-aastaseks saanud ungari helilooja György Kurtág. Kontserdil "Kurtág 100" esitab tema keelpillikvartetiloomingut nelja Kesk-Euroopa riigi interpreete ühendav V4 String Quartet, kuhu kuuluvad Miranda Liu Ungarist, Daniel Rumler Slovakkiast, Tomáš Krejbich Tšehhist ja Bartosz Koziak Poolast.

19. septembril jätkavad Kai Kallastu ja Andrus Kallastu kavaga, milles kõlab Haydni, Mozarti, Beethoveni ja Schuberti looming. 21. septembril jätkab pianist Kirill Lissijenko Chopini kogu klaveriloomingu ettekandmist. 10. oktoobril esitavad flötist Leonora Palu ja viiuldaja Salme Regiina Palu kava "Soolo / Duo", kuhu kuuluvad Bachide, Ester Mägi ja Leonora Palu teosed. 24. oktoobril esineb pianist Lauri Väinmaa Beethoveni, Pärdi ja Schuberti loomingut.

Oktoobri lõpus ja novembri alguses toimuvad Musica Sacra kontserdid toimuvad koostöös elektroonilise vokaalmuusika festivaliga Opus Mirum. 31. oktoobril tuleb esiettekandele Kai Kallastu ja Andrus Kallastu müsteeriumidiloogia esimene teos "Loomine ja lõpp" ning 7. novembril teine teos "Soome-ugri itkud".

14. novembril naaseb Kirill Lissijenko Chopini klaverimuusikaprojekti juurde. 21. novembril esitab Jorma Toots kava Schuberti klaveriloomingust. Musica Sacra sügishooaeg lõpeb 28. novembril, kui sopran Kai Kallastu, flötist Leonora Palu ja orelil Andrus Kallastu esitavad Bachi, Händeli ja Vivaldi vaimulikke aariaid.

Kontserdid toimuvad Pärnu Eliisabeti kirikus.