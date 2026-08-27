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Tallinna Lennusadamas kõlab Brian Eno "Lennuväljamuusika" akustiliselt

Muusika
Lennusadam
Lennusadam Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Muusika

Tallinna Lennusadamas kõlab reede õhtul legendaarse briti helilooja ja visuaalkunstniku Brian Eno teos "Lennuväljamuusika". Algselt oli see mõeldud vaid elektrooniliseks esituseks, kuid löökpillimängija Vambola Krigul lõi versiooni akustilistele pillidele ja lauljatele.

Brian Eno legendaarne teos "Lennuväljamuusika" ilmus 1978. aastal ning sellest sai ambient-muusika žanri teerajaja ja vaieldamatu kultusalbum.

Teos sündis pärast üht frustreerivat kogemust Kölni lennuväljal, kus häiriv taustamuusika süvendas inimestes ärevust ja lennuhirmu. Nii kirjutas Eno muusika, mis sulaks keskkonda, mõjuks rahustavalt ja meeldivalt.

Kontserdilaval esitas teost esmakordselt Ameerika nüüdismuusika kollektiiv Bang on a Can All-Stars, kes 1999. aastal tõi selle ka Tallinna publikuni. Nüüd jõuab meieni uus, Vambola Kriguli tehtud seade ERSO kammerkoosseisu ja Collegium Musicale esituses.

"See muusika eksisteerib ainult plaadil, Brian Eno on teinud graafilised partituurid, aga need on rohkem kunstiprojektid, mitte arusaadav noodimaterjal. Kõigepealt tuli mul see 45 minutit muusikat plaadi pealt maha kirjutada, siis noodistada ja seada. Päris suur väljakutse on see, et kuidas unustada ära originaal," sõnas Krigul.

Omaette väljakutse on Kriguli sõnul ka Lennusadama akustika.

"Mulle meeldib ettemääramatus ja ruum kui instrument - kuidas ruum selle teosega mängima hakkab. Lennusadam on hästi omapärase ja huvitava, ent suhteliselt keerulise akustikaga pillimängija seisukohast. Eriti toonmeistri jaoks on keeruline, kuidas see kõik kõlama panna," leidis arranžeerija.

Samas on Kriguli sõnul konkreetne teos ideaalne just Lennusadamas esitamiseks.

"Siinne ruum ca 20-sekundilise järelkõlaga on ideaalne imiteerimaks lennujaama ja tohutu müraga keskkonda, mida me püüame rahulike helidega mässida pilveks, kus inimesed saaksid rahuneda."

"Lennuväljamuusikat" kuuleb reedel õhtul ERSO Audiospaa sarja kontserdil Tallinna Lennusadamas.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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