Galerii: Hop galeriis avati kaasaegse ehtekunsti grupinäitus

Neljapäeval avanes Tallinnas Hop galeriis kaasaegse ehtekunsti grupinäitus "Sa oled eikeegi, kuniks keegi sind armastab".

Näitusel osalevad kunstnikud Erinn M. Cox, Piret Hirv, Katarina Kotselainen, Kristiina Laurits, Eve Margus, Erle Nemvalts, Pilvi Tammoja, Ketli Tiitsar ja Hanna-Maria Vanaküla, kes said kutse tõlgendada näituse pealkirja "Sa oled eikeegi, kuniks keegi sind armastab" läbi isiklike kogemuste ja luua uued ainulaadsed teosed.

Näituse kuraator on Erinn M. Cox. Väljapaneks on avatud 27. septembrini.