X!

Sillamäel avati kaasaegse kunsti galerii

Kunst
Foto: Eduard Zentšik﻿ / Sillart galerii
Kunst

Ida-Viru kunstnikud said Õiglase Ülemineku Fondi toel uue näitusesaali ja paremad töötingimused. Sillamäel avati kaasaegse kunsti galerii, Narvas renoveeriti kunstiresidentuuri hoone.

Kaasaegse kunsti galerii on Sillamäe kunstniku Eduard Zentšiku ammune unistus, mis sai teoks tänu kohalike ettevõtjate ja Õiglase Ülemineku Fondi toetusele.

Galerii asub Sillamäe kesklinnas endise koolihoone teisel korrusel. Avaras näitusesaalis näeb Ida-Viru kaasaegse kunsti paremikku. Kohalikud kunstihuvilised saavad aimu, kuidas eksponeeritakse kunsti Berliinis või Londonis, kunstnikud otsivad Sillart galerii abil rahvusvahelist tunnustust.

"Püüame kanda galerii maailmakaardile. Meie huvi on Ida-Viru piiridest välja murda, et meid märgataks ja meie vastu huvi tuntaks. Arvan, et galerii võiks saada tõmbekeskuseks eri riikide kunstnikele, miks mitte. Lõpuks ometi võib julgelt öelda, et meie regioonis on olemas kaasaegse kunsti galerii," sõnas Zentšik.

Narva kusntiresidentuur lahendas Õiglase Ülemineku Fondi abil kunstnike olmemured. Suve jooksul parandati residentuuri katus ja vahetati välja aknad.

"Meie maja muutus palju mugavamaks ja soojemaks. Nüüd pole enam vaja talvel siseruumis jopesid kanda ning ka küttearved muutuvad kindlasti palju väiksemaks. Kinosaali tulid külastajad vastu tahtmist, sest inimesed pidid saalis üleriideid kandma – suur saal, akendest puhus tuul. Meie ja kunstnike elu muutub paremaks," lausus Narva kunstiresidentuuri koordinaator Gleb Kuznetsov.

Kokku toetas Õiglase Ülemineku Fond Sillarmäe galerii rajamist ja Narva kusntiresidentuuri renoveerimist enam kui poole miljoni euroga.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

PÄRNU FILMIFESTIVAL

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

18:36

"Agnes Dei" peaosatäitja: Rakvere linnuses mängimine annab loole pühalikkuse

18:32

Kuraator: Ovidiust ja tema loomingut ümbritseb suur müstika

18:32

Sillamäel avati kaasaegse kunsti galerii

16:29

Urmas Viik viib Kumu aatriumisse oma installatsiooni "Vahuprintsess"

15:29

Silvia Urgas: otse Hallist hälli

15:22

Banffi mäefilmide festival tähistab tänavu Eestis viiendat sünnipäeva

15:14

Nädalavahetuse vaadatuim film kinolevis oli "Lammas Shaun ja farmielukas"

14:40

Silvia Lorenzi: filmifestivalid kui rõhumisele vastuhaku platvorm

14:37

Puur: presidendi kultuurinõunikuna on oluline oma loominguga sidet hoida

13:32

Arvustus. Tartu boheemlasest Prantsusmaa rahvuskangelaseks

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:27

Piia Ausman: Elkeni rekordteose hind tuli teadlike ostjate konkureerimisest

09:20

Maarin Ektermann: saame tänu oksjonile osa kinnisvarast jätta müümata

08:35

Kultuuri kiirkursus | Kellele Magnus Kirdi oda, kellele vanaks hakanud Tom Cruise

11.10

Leslie Laasner: olen muusikas ja kujutavas kunstis täielik outsider, sest mul on kõik vist liiga hästi

10.10

Kunstnike liidu toetusoksjoniga koguti rekordiline 2,3 miljonit eurot

10.10

Jaan Elkeni maal püstitas elava kunstniku teose oksjonirekordi

13:32

Arvustus. Tartu boheemlasest Prantsusmaa rahvuskangelaseks

09:32

Tristan Priimägi: SRÜxit

15:29

Silvia Urgas: otse Hallist hälli

12:26

Ekspeditsiooni lavastatud lugemine toob publiku ette Kaur Kenderi kohtuistungi

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo