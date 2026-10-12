Sillamäel avati kaasaegse kunsti galerii

Kaasaegse kunsti galerii on Sillamäe kunstniku Eduard Zentšiku ammune unistus, mis sai teoks tänu kohalike ettevõtjate ja Õiglase Ülemineku Fondi toetusele.

Galerii asub Sillamäe kesklinnas endise koolihoone teisel korrusel. Avaras näitusesaalis näeb Ida-Viru kaasaegse kunsti paremikku. Kohalikud kunstihuvilised saavad aimu, kuidas eksponeeritakse kunsti Berliinis või Londonis, kunstnikud otsivad Sillart galerii abil rahvusvahelist tunnustust.

"Püüame kanda galerii maailmakaardile. Meie huvi on Ida-Viru piiridest välja murda, et meid märgataks ja meie vastu huvi tuntaks. Arvan, et galerii võiks saada tõmbekeskuseks eri riikide kunstnikele, miks mitte. Lõpuks ometi võib julgelt öelda, et meie regioonis on olemas kaasaegse kunsti galerii," sõnas Zentšik.

Narva kusntiresidentuur lahendas Õiglase Ülemineku Fondi abil kunstnike olmemured. Suve jooksul parandati residentuuri katus ja vahetati välja aknad.

"Meie maja muutus palju mugavamaks ja soojemaks. Nüüd pole enam vaja talvel siseruumis jopesid kanda ning ka küttearved muutuvad kindlasti palju väiksemaks. Kinosaali tulid külastajad vastu tahtmist, sest inimesed pidid saalis üleriideid kandma – suur saal, akendest puhus tuul. Meie ja kunstnike elu muutub paremaks," lausus Narva kunstiresidentuuri koordinaator Gleb Kuznetsov.

Kokku toetas Õiglase Ülemineku Fond Sillarmäe galerii rajamist ja Narva kusntiresidentuuri renoveerimist enam kui poole miljoni euroga.