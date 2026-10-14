Kumus toimub Nora Tuisu ja Erik Kiviselja dokfilm "Tapiku loeb" erilinastus

Kumu auditooriumis linastub 22. oktoobril režissööride Nora Tuisu ja Erik Kiviselja dokumentaalfilm "Tapiku loeb", mis viib Jõgevamaa külla, kus pole enam ammu poodi ega kooli. Pärast erilinastust jõuab film ka Jupiteri.

Põltsamaa lähedal vahelduvate maastikuvormide vahel looklevatel Jõgevamaa teedel on harva näha tihedat liiklemist. Ka bussid sõidavad harva ning pangad ja postkontorid pikendavad üksteise suhtes vahemaid.

Inimesed saavad aga ikkagi kuidagi hakkama, nagu kogu aeg on saanud. Pole see Eesti teab mis suur ning argiasjad saavad aetud. Tapiku külas saab veel riigiga suhelda raamatukogus, kus napib küll helistamiseks levi, kuid see pole takistuseks olema aktiivne kogukonnaliige.

28-minutiline dokumentaalfilm viib vaataja Jõgevamaa Tapiku külla, kus ainsaks kokkusaamise kohaks on raamatukogu, mille hingeks on raamatukoguhoidja Hiie Nugis. Tapiku külla jõuab ühel varakevadisel päeval hoiuraamatukogu ning see sündmus avab kohalike koduraamatukogude uksed.

"Tapiku loeb" uurib maaraamatukogu rolli kogukonna elutoana ja üksildustunde leevendajana. Pärast filmi linastus toimub Kumu auditooriumis vestlusring režissööride Nora Tuisu ja Erik Kiviseljaga.

Dokumentaalfilmi "Tapiku loeb" esilinastus toimus 20. augustil Tapiku raamatukogus, Kumus toimub filmi esimene avalik linastus.