Tänavune PÖFF on juba uue kunstilise juhi Triin Trambergi näoga

Festivali avapäeva lükkas käima kogu tiimi ühiskoosolek hotelli konverentsisaalis, kus tõdeti ühest suust: suuremaid jamasid silmapiiril ei paista ja pea kõik filmid on festivalile juba kohale jõudnud. Pärast koosolekut Tiina Loki hotellituppa liikudes, kus festivali direktor järgmised paar nädalat elab, meenutas ta ümmarguse sünnipäeva valguses meenutab ka naerdes kunagisi aegu, kui on isegi filmilint seansi ajal põlema läinud.

"Seda ju välja ei paista tegelikult, vahel paistab mingisugune apsakas, aga üldiselt keegi ei saanudki aru, millise vere ja vilega seda ekraani taga on tehtud, ja millise entusiasmiga. Täna ma lugesin ka kuskilt, et keegi võrdles start-up´iga, ma olen ka seda ise mõelnud, et see on natukene nagu start-up´indus olnud. Nüüd on ta jõudnud sellisesse kohta, et äkki võiks seda teiste mõõtmete järgi mõelda ka nagu ükssarvikuna," ütles PÖFF-i direktor Tiina Lokk.

Pärast kiiremaid hommikusi toimetusi liikusid korraldajad ühislõunale nii Eesti kui ka teiste Balti riikide kultuuriministrite ja kantsleritega. Ent 30. sünnipäeva kõrval on tänavune festival eriline ka selle poolest, et esmakordselt võtab kunstilise juhi kohustused enda õlule Tiina Loki tütar Triin Tramberg, kes on PÖFF-i juures tegutsenud juba 16 aastat. Emaga külg külje kõrval töötamist ta ei pelga.

"Me nägeleme nii nagu iga ema ja tütar nägelevad, vahel keeb pott üle ja siis paneme telefonid kiiresti kinni. Aga ma arvan, et selle 16 aastaga on meie suhted nii selgeks läinud ja tööalaselt mõtleme väga sarnaselt. Aga kui ei mõtle, siis vähemalt oskame argumenteerida, miks miski toimib või ei toimi," ütles Tramberg.

Seda otsust, et suur osa vastutusest Triinu õlgadele anda, pole Tiina Lokk hetkekski kahetsenud. Pigem usub ta, et kui leiab õige inimese, siis oleks ta valmis seni alles jäänud ülesanded edasi andma.

"Ma olen ikkagi teatud ikka jõudnud ja see on paratamatu, et auditoorium uueneb ja kriitikude maitsed uuenevad. Ma olen küll väga avatud ja arvan, et suudan end kohandada paljude asjade, aga siiski mingites asjades ma arvan, et peab olema värske minek ja ma ei tahtnud spetsiaalselt vaadata filme, et hakata kuidagigi mõjutama," lausus Lokk.

Tänavune, juba selgelt Triin Trambergi nägu festival pole veel alanudki, aga ta paneb juba kirja märkmeid järgmiseks PÖFF-iks ja vaatab ka veel kaugemale.

"Ma tahaks, et meil tuleb rohkem väliskülalisi, kelle näod ja nimed on inimestele tuttavad. Kuigi PÖFF-i bränd on väga tuttav ja peaaegu iga eestlane teab, mis on PÖFF, siis ma tahaksin, et kui suvaliselt küsida tänaval, kas sa oled käinud PÖFF-il, siis vastus on "jah"," ütles Tramberg.

Õhtuse piduliku avamise eel tehti Triinule ja Tiinale mõistagi ka meik ja soeng, et ikkagi Alexela kontserdimajas seekord juba veidi teistsugustes rollides lavale astuda.