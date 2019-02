Otsa tegi lahti Goa India filmifestival, kes valis filmi oma oma rahvusvahelisse võistlusprogrammi, festivalil käis kohal ka Sulev Keedus. Viimase kahe kuu jooksul on linateost näidanud veel Pune, Kerala ja Dhaka festival, kus kõigis on film kuulunud maailma filmikunsti ülevaateprogrammi. Kokku on film osalenud üheksa riigi festivalidel.

"Mehetapja / Süütu / Vari" koosneb kolmest eri ajas kulgevast novellist. "Mehetapja" tegevus leiab aset 19. sajandi lõpus, kui talutütar Maara pannakse vastu tahtmist mehele. "Süütu" sündmused hargnevad 1949. aastal, kui ingerlasi hakatakse Eestist välja saatma ja Elina astub selle vältimiseks fiktiivsesse abiellu eestlase Heinoga. Nüüdisaega kuuluvas "Varjus" põgeneb Luna Lee kodust, et teada saada, kas kusagil on veel midagi peale tühjuse. Kõiki kolme peategelast mängib Rea Lest.