Teleesilinastub portreefilm Peep Puksist

See on portreefim vanast filmitegijast, kes vaatab tagasi kadunud ajale, filmidele, mis teda saatnud, ja kaaslastele, kelleta seda kõike polnuks. See on üks tahk Eesti esimese sõjajärgse põlvkonna loost ja omapärase eesti dokumentaalfilmi sünnilugu. Film elust, mälust ja kultuuri katkematusest.

Kaader filmist "Peep Puksi lugu". Autor: pressimaterjalid

Peep Puks on teinud režissöörina 61 tõsielufilmi ja autorina ligi 40 telesaadet. "Vaadates tema filme 1969. aastast peale, mõistan korraga, miks Eesti saavutas taas iseseisvuse ja nii loomulikult," kirjutas temast filmikriitik Jaan Ruus. "Sest uurides rahva elamise jõu allikat, on Puksil õnnestunud seda eestluse elujõudu oma filmides peegeldada. Otsides enda jaoks elamise jõudu, on ta leidnud üles rahva elujõu allikad."

Kaader filmist "Peep Puksi lugu". Autor: pressimaterjalid

Filmi stsenarist ja režissöör on Raimo Jõerand, operaator Manfred Vainokivi, helirežissöör Tanel Kadalipp, monteerijad Raimo Jõerand ja Kersti Miilen ning produtsent Marju Lepp. Filmi tootja on Filmivabrik.

Eesti Televisioonis 23. mail kell 22.05.