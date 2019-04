Martin Kala, kelle Pariisi kesklinna korteri lahtisest aknast tungivad juba mitmendat tundi tubadesse tuletõrje- ja politseisireenid, küsis traagilise noodiga hääles: "Kas see on juhus, et Pariisi Jumalaema kirik süttis ja langes sisse just päeval, kui algavad lihavõttepidustused?"

"Me näeme, kuidas meie silme all hävib üks Prantsusmaa sümbol, üks Euroopa sümbol," tõdes Martin Kala.

"Üks Pariisi vanataat, kes on üle elanud Teise maailmasõja, ütles nüüd, et see [tragöödia], mille tunnistajateks me oleme, see on lõppude lõpp," jagas Martin Kala pariislaste murtust.