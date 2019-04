Kui sarnasel teemal 2015. aastal linastunud ja parima filmi Oscari pälvinud "Spotlight" rääkis loo skandaali paljastamisest läbi ajakirjanike, siis Ozon on keskendunud ohvritele. Tõestisündinud lool põhinev draama vändati saladuskatte all, sest mitmed süüdistused Lyoni piiskopkonna ja lapsi ahistanud preestri vastu on siiani kohtulahendit ootamas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Filmikriitik Maarja Hindoalla leiab, et "Jumalale tänu" on pigem konservatiivne ja meisterlikult delikaatne, jättes kõrvale Ozonile omase melodraama. Tema sõnul on film ohvrite suhtes lugupidav. "Keskendutud ohvrite ja nende lähedaste vaatepunktile ja just selles mõttes on see väga silmapaistev film. Nende peategelaste kaudu lahatakse erinevaid viise, kuidas selle traumaga toime tullakse või ei tulda," lausus Hindoalla ja lisas, et filmis näeb erinevaid perspektiivne. "Näiteks kiriku poole pealt on alguses suhtumine avatud ja lahendustele orienteeritud, siis just kuidagi see põnevus või sisemine energia hakkab seal välja tulema selle kaudu, kuidas need kiriku esindajad järjest enam tugevasse ringkaitse tõmbuvad. Õiglustunne saab selle filmi poolt kõvasti häiritud ja see seda pinevust hoiab," ütles ta.

Film esilinastus 2019. aasta Berliini filmifestivali võistlusprogrammis, kus see pälvis Hõbekaru ehk žürii peapreemia.