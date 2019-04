Tallinnas avatakse uus kunstigalerii Staapli 3

Šotlane Mark Gask tuli Eestisse elama 16 aastat tagasi ning kunstigalerii ja kohviku rajamine Tallinna on olnud üks ta suuri unistusi. "Aktuaalsele kaamerale" kinnitas Gask, et tal on kunstigalerii ka Šotimaal ning ta toob selle eduloo ka siia. "Siin olegi loonud oma unelmateprojekti, ühendades kunstigalerii ja kunstikohviku," kinnitas ta.

Vahetuva näituse pinda on üks seinatäis. Avanäituseks on Maria-Kristiina Ulase tööd. Galeriid kureeriv Katrin Repnau ei välista, et galeriis võiks olla ka kontseptuaalset kunsti. "Eelkõige oleme ikka müügigalerii, kuid minu roll siin ja enda isiklik huvi on näidata ajutisi näitusi, kus on ka Eesti kunstnikud, kes saavad oma töid müüa ja siis ka võib-olla midagi meeletumat teha," rõhutas ta.

Näituseid on Staapli 3 galeriis plaanis vahetada kolme-nelja kuu tagant. Repnau ärgitab kunstnikke ka ühendust võtma, ehkki arvestama peab ka galeriipinna rendiga. "Ütleks, et see on läbirääkimiste küsimus, esialgu ei söandaks veel lubada, et pind täiesti tasuta on, aga kindlasti ei tohiks see kedagi mitte julgustada ühendust võtma."