Galerii: uues kuues Punane Maja avab peagi uksed

Viiendat aastat on 30. sünnipäeva tähistava festivali Jazzkaar kodu Telliskivi Loomelinnakus. Vahetult enne festivali algust jõuavad lõppstaadiumisse ka Punase Maja renoveerimistööd, kus Jazzkaar saab esimese korraldajana katsetada uue pinna alumise korruse võimalusi. Juunis avatakse samas kohas Fotografiska fotokeskus, kus saavad kokku kunst, muusika, disain ja avatud mõtteviis. Koos Jazzkaare 30. sünnipäevaga alustab festivali teisel nädalavahetusel oma 10. sünnipäeva pidustustega Telliskivi Loomelinnak.



Festivali Jazzkaar produtsendi Eva Saare sõnul on rõõmustav teha festivali kohas, kus on kõik ettevalmistatud korraldaja soove silmas pidades. "Punases Majas ootavad külastajaid festivali infopunkt, kust saab osta pileteid ning ägedaid Jazzkaare tooteid ja kohvik. Samas saab vaadata näitust, mis heidab tagasipilgu Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingitud kontserdile "9 hümni vabadusele", kus osales loojate ja esitajatena pea kogu tänane jazzivägi. Sünnipäevale kohaselt oleme panustanud veelgi enam ka ruumikujundusse, mis loob õige meeleolu kontsertide nautimiseks," selgitas Saar.



"Telliskivi Loomelinnaku Punane Maja on oodanud sisu sama kaua kui Jazzkaar on toimunud - 30 aastat. Juunis siin avatav Fotografiska on maailmanimega fotokunstikeskus, mis toob Eestisse tippfotograafide näitused," ütles Telliskivi Loomelinnaku asutaja ja juht Jaanus Juss. Ta rõhutab, et Fotografiska esimesele korrusele tulev kuni 600 inimest mahutavat kontserdi- ja konversentsisaali on võimalik Jazzkaare juubelifestivali raames külastajatel esimest korda näha.



19. – 28. aprillini peetav Jazzkaar tähistab 30. sünnipäeva, tuues muusikasõpradeni rekordarvu kontserte ja erilisi sündmusi. Jazzkaar 2019 peaesinejad on Bobby McFerrin, John Scofield, Joshua Redman ja Judith Hill.