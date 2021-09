Kumu disaininäituse lõpetavad seminar, kuraatorituur ja töötuba

Näituse "Kunst on disain on kunst" lõpunädalal toimuvad Kumus kunsti ja disaini suhteid lahkav seminar, keraamika töötuba ning kuraatoriekskursioon.

29. septembril toimub Kumu kunstimuuseumi auditooriumis disaini ja kunsti suhetele pühendatud seminar, mille teema on ajendatud näitusest "Kunst on disain on kunst". Ettekannetega astuvad üles Kai Lobjakas, Urmas Lüüs, Keiu Krikmann ja Jaanus Samma.

Seminaril arutlevad kunstiteadlased, kuraatorid ja kunstnikud, kuidas defineerida hägusate piiridega praktikaid ning milliseid võimalusi loob piirialadel toimetamine. Mis on saanud 20. sajandil levinud kunsti ja disaini vastandamise tavast? Milline roll on nüüdiskunstis materjalil ja tehnikatel? Kuidas mõtestada eri valdkondades tegutsevate kunstnike ja disainerite loomingut?

Päevakava:

10.00 Eda Tuulberg. Sissejuhatus ja avasõnad

10.10 Karin Vicente. Suhtelised ja segased definitsioonid. Millal on tarbekunst?

10.30 Kai Lobjakas. Praktilised kunstid. Ideed ja dilemmad minevikust

11.00 Urmas Lüüs. Piiritus. Akadeemilisest ekslemisest teetähisteta kultuuriväljal ehk materjalikunstide, disaini ja kunsti loominguline allumatus

11.30 Keiu Krikmann. (Tarbe)kunstilised põimumised näitusesaalis

12.00 Jaanus Samma. Kampsunid kunsti ja disaini vahel

12.30–13.00 Vestlusring: Keiu Krikmann, Kai Lobjakas, Urmas Lüüs, Jaanus Samma

Modereerivad Eda Tuulberg ja Karin Vicente

Seminari teemapüstitus on ajendatud Kumu kunstimuuseumi veel viimaseid nädalaid avatud näitusest "Kunst on disain on kunst", mis vaatleb kunsti ja disaini põiminguid 1970.–1980. aastate Eestis. Seminaril osalemine on tasuta, vajalik on eelregistreerimine.