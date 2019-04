Indrek Hirv visandab sõnaportree Sass Suumanist

"Suuman oli väga lihtne ja väga keeruline –

maapoiss segaste aegade kassikangas,"

ütles samuti suurepärane luuletaja Hirv õhtu sissejuhatuseks.

Luuletaja ja maalikunstnik Sass Suuman oli sõltumatu ja isemoodi mees, ütlevad tema omaaegsed seltsilised. Leonhard Lapin on teda nimetanud ka eesti kontseptuaalse luule rajajaks. Suumani luule salapära on nähtud paradoksaalsuses. See justkui annab end kätte, kuid samal ajal libiseb käest. Luuletamine on luiskamine, ütleb Suuman ise ja täiendab - nii nagu vikati luiskamine.

Tõnu Õnnepalu hinnangul pole palju neid, kes alustavad luuletamist kolmekümneviieselt, aga veel vähem on neid, kes ka seitsmekümneviieselt rütmi ja vaimukust käest ei lase. Suuman oli üks neist.

Sõnaportreede sarjas on tuntud kirjanikud visandanud sõnaportree klassikutest, kellest Ilmar Malin on omal ajal maalinud portree. Juttu on olnud Hando Runnelist, Paul-Eerik Rummost, Artur Alliksaarest, kõnelejateks Rein Veidemann, Viivi Luik ja Paul-Eerik Rummo. Sõnaportreel Sass Suumanist on ühtlasi viimane võimalus vaadata üle ka näitus Ilmar Malini kirjanikuportreedest, sest peagi asuvad maalid tagasiteele Eesti Kirjandusmuuseumisse.

Sõnaportree toimub Tammsaare muuseumis 26. aprillil kell 17.