Jürgen Rooste. Mai lauluke

ai kuidas ma lapsepõlves paraade vihkasin

ihkasin peituda kuskile kapi taha või voodi alla

kui trummidepõrinal pasunaprääksudes punalippudelefides

ne mõurgav mobiliseerit jõuk

mööda kulges

siiamaani ei salli ma tõttöelda paraade

mõnel protesti- ja homomarsil ja neitsimaarjakõnnitamisel

olen ikka käind kuigi ka sääl –

õige ja hää asja eest seistes – olen ärh näind

et see on piiiiisut piinlik – kõik see marssimine

ja paraadimine iseenese kuumavas aurus praadimine: elu

mööda kulgedes

tööraffapüha – a mis töörafast meil enam on

eluks ja ärholemiseks vajalikku teeb näpuotsatäis

me mench-kind'ist

ülejäänd liigutavad faile ja pabereid ja sõnu

ja teenuseid ja isegi ehk tooteid ja on seeläbi kuidagi lootvel

et see tagab ne lunastuse ja maapäälse paradiisi

ja kodukaubakeskuse mida

mööda kulgedes

ikka lõpuks sattud iseenda kõverpeegelpildi otsa

neetud esimene mai neetud joomane volbriöö

nõiasabatist saan ma vähemasti aru: see on rituaal

see on teenimine see on pühendumus –

you gotta serve somebody

it might be the devil it might be the lord

lükkan luuwa jalgevahele ja läen lendu olen nagu inglike

kaifin iseend elu ja seda et paraadi pole

kaifin kevadpäikses ja vuhisen avarusis – pilvede

mööda kulgedes