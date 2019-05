Kuigi Avey Tare on plaadistava sooloartistina olnud vähem produktiivne võrreldes oma Animal Collective'i kolleegi Panda Beariga, osutavad teised liikmed just talle kui bändi de facto liidrile ja põhilisele laulukirjutajale. Sel baasil võib oletada, et Avey Tare on eksperimentaalse popmuusika artist, kes oma rida ajanud juba tubli kaks aastakümmet. Tulemuseks kindlad stilistilised eelistused ja teatud tugevused.

Kui eelmisel autoriplaadil "Eucalyptus" (lugege arvustust lisatud lugudest - toim.) tuli läbi folgitamise ja avangarditsemise meelde Animal Collective'i formatiivsem periood, siis "Cows On Hourglass Pond" on tervikuks koondatud sulam klassikalistest Avey Tare ja AC viljeldud "ekstaatilise eksperimentalismi" võtetest. Avapala "What's The Goodside" koondab folgikitarrid, dub'ilikke efektid ja techno-liku rütmifaktuuriminimalismi hüpnootiliseks triiviks. Selline liuglevv hüpnootiline tunnetus läbib tervet albumit.

Teatud teemad on aga siiski popilikumad kui Tarel varem, lisades albumile särtsu. "Eyes On Eyes" napsab ideid avapalalt ja esitab neid veidi tantsulisemas ja helgemas võtmes. "Saturdays (Again)" võinuks vabalt sobida "Merryweather Post Pavilioni" plaadile ja "K.C. Yours" sätib ekstaasi eksperimentalismi kõige veenvamalt.

Kuigi viimatimainitud loost edasi on ülejäänud album veidi tagasihoidlikum, on tervik laias laastus helimaailm, mille kokkupanekul on Avey Tare popmuusika piirinihutajast veteranina rõhutanud oma tugevusi, millele keskendumine on ehk konservatiivne positsioon, aga kui laulukirjutusosa välja kannab ja kõlalised võtted endiselt võluvad, piisab sellestki veenva albumi kokkupanekuks.