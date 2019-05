Promfest sai avalöögi Madis Nurmsi lavakostüümide näitusega

Pärnu ooperimuusika festival Promfest sai esmaspäeval avalöögi näitusega, millel eksponeeritakse Madis Nurmsi lavakostüüme, mis ta on loonud festivali ooperilavastustele. Eeloleval pühapäeval esietenduv "Romeo või Julia" on selles reas juba seitsmes.

Nurmsi kostüümid on fantaasiarikkad, neis on vihjet ajaloole ja samas on nad tänapäevased. Kunstnik ise ütleb, et kostüümide disainimisel kuulab ta väga palju muusikat ja loeb kõike selle teose kohta kirjutatut.

"Seejärel tulevad värvid. Ma hakkan juba ette kujutama, milline tegelane missugust värvi peab evima. Ja sealt edasi tuleb lavastaja oma mõtetega juurde ja nii ta sünnib," rääkis Nurmsi "Aktuaalsele kaamerale".

"Stiilikirevus on see, mis minu töödes välja paistab. Siin näitusel on paljudest erinevatest lavastustest. Ja on väljas ka näiteks kaks vabatahtlike päästjate paraadvormi, mis on eriti huvitavad vaadata. Need ei ole üldse teatrikostüümid, aga kuidagi nad sellesse tervikusse ka sobituvad."