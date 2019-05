Sopran Dolora Zajick: õpetaja ütles, et maksa siis, kui rikkaks ja kuulsaks saad

PromFesti muusikaline juht ja dirigent Erki Pehk tõdes, et Eestist osalejaid tänavu festivalil ei ole. "Aga seevastu on meil osavõtjaid Kuubalt ja Iraanist." Ta lisas, et ei oska öelda, kas eesti lauljate tase jätab soovida. "Konkurss on ju vabatahtlik. Ega kedagi sunniviisiliselt ei saa ju konkursile tuua. Ju siis on konkuris tase piisavalt kõrge, et igaüks ei taha tulla ja võib-olla Eestis ei ole neid lauljaid nii palju, kellel on seda julgust tulla. Aga võib-olla lihtsalt ei saa."

PromFestil on teiste hulgas tänavu ka Ameerika sopran Dolora Zajick. "Teda ei ole väga keeruline olnud siia saada, ses mõttes, et tegelikult on konkursil juba päris hea maine. Kui jõuda nende inimesteni ja neid on meil järjekorras olnud päris mitu maailmakuulsaid nimesid, siis tihtipeale nad lihtsalt ei saa, aga tahaksid. Nad ei tea võib-olla, mis on Pärnu ja Eesti, aga nad teavad seda Klaudia Taeva konkurssi, mis on juba iseenesest kompliment neile. Nii et neid jah-sõnu me oleme saanud, aga aeg tihtipeale lihtsalt ei klapi."

Zajick märkis, et väga vähesed on valmis karjääri nimel tooma suuri ohvreid. "On palju neid, kes ei jõua sihile. Nii lihtne see ongi. Peab tõesti olema tahtmine, pead end distsiplineerima. Lauljaks õppimine võtab 10 aastat. Sama kaua kui arstiks saamine. Tuleb läbida mitu etappi. See on väga pikk protsess. Laulmine paistab lihtne, aga ei ole."

Ta rääkis, et tema lauluõpetaja võttis talt ainult 10 dollarit tunni eest. "Omal ajal oli see korralik raha, sest ma olen varsti 70. Sel ajal sai elada 11 dollariga päevas. Nüüd on maailm muutunud. Dollari väärtus on hoopis teine. Aga ma tegin selle eest tööd, kuna raha polnud. Koristasin õpetaja maja. Lõpuks hakkas tal minust hale. Ta ütles, et maksa siis, kui rikkaks ja kuulsaks saad."

"Kui võtsin Richard Tuckeri auhinna, tasusin oma võla laulutundide eest 10-dollarilistes kupüürides. Tõingi kotitäie 10-dollarilisi," meenutas Zajick.