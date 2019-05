Ooperidebüüdi teinud Katrin Tegova: loodan, et tulemuse üle saab uhke olla

Peale selle, et oma unistuste ooperirolle saavad laulda Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi võitjad, iseloomustab PromFesti lavastusi seegi, et võimalust debüteerida ooperilavastajana pakutakse Eesti loojale, kes oma uudse lähenemisega võiks avardada ooperi piire. Nüüd on selline ettepanek tehtud Katrin Tegovale, kes lavastamisega pole varem kokku puutunud.

"Jah, kuidagi nii juhtus, et kui Erki Pehk tegi selle ettepaneku, siis ma mõtlesin ka, et kas see on nüüd ikka päriselt või on see unes. Näitleja Erki Lauriga ükspäev rääkisime ja siis ta ütles ka, et ohoh, sina hakkad kohe ooperit lavastama, et siin Peeter Jalakas ja Robert Wilson ikka alustavad väiksemate asjadega kõigepealt. Väga põnev on. Kogemusena ja ma loodan, et ka see tulemus tuleb selline, et on uhke tunne selle üle. Iga päev õpib siin väga palju asju. Me oleme proovinud teha niimoodi, et oleks vähe põnevam vaadata ja ka mulle lavastajana pakuks rohkem väljakutset," selgitas Tegova "Aktuaalsele kaamerale".

Muusikaline juht Erki Pehk ütles, et Estoniale või Vanemuisele nad konkurentsi pakkuda mõistagi ei soovi, sest see lavastus on tehtud tublide noorte lauljate jaoks.

"Me ajame oma rida. Me teeme selle lavastuse eelkõige nende noorte lauljate jaoks, et neil oleks šanss õppida üks suur roll ära ja esitada seda ikkagi professionaalselt. Aga me teeme omi lavastusi. Me tahame avada kaasaegse muusikateatri piire ja oma võimaluste piires seda ka teeme. Asjaajamine käib siin neljas keeles," rääkis Pehk.

"Meie koostööpartner on muusikateater Kaunasest, nii et leedu keel on paratamatu keel. Koor, orkester, koreograaf, inspitsient, lavatehniline personal tulevad Kaunase muusikateatrist. lavastustiim on meil eestikeelne. Artistid on meil Ameerikast, Venemaalt ja Valgevenest," lisas Pehk.

Endlas mängitakse Bellini ooperit "Romeo või Julia" veel ka teisipäeval, 21. mail, seejärel saab seda vaadata Kaunase publik.