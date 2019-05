Endla teatris esietendub Promfesti raames ooper "Romeo või Julia"

Lavastuse muusikajuht ja dirigent on Promfesti kunstiline juht Erki Pehk, ooperilavastajana debüteerib Katrin Tegova, lavastuse kunstnik on Madis Nurms, koreograaf on Dainius Bervingis Leedust ning valguskunstnik on Margus Vaigur.

Peaosades on Klaudia Taevi nimelise konkursi võitja Abigail Levis (Ameerika Ühendriigid) ning konkursi finalistid Margarita Levtšuk (Valgevene) ja Juri Rostotski (Venemaa) ning Andrius Apšega ja Liudas Mikalauskas Kaunase riiklikust muusikateatrist. Kaastegevad Kaunase riikliku muusikateatri orkester ja koor.

Lavastus valmib koostöös Kaunase riikliku muusikateatri ning Endla Teatriga.

VIII Pärnu rahvusvaheline ooperimuusika festival PromFest toimub 19.-26.mai 2019.

Festivali programmist leiab lisaks Bellini "Romeo või Julia" uuslavastusele ning konkursiprogrammile ka muud. Taas jõuavad Pärnu publiku ette PromFesti kaks varasemat lavastust – Rimski-Korsakovi "Tsaari mõrsja" (2013) ja Verdi "Aida" (2015). Mõlemad lavastused annavad Endla Teatris festivali publiku ees oma lavalt lahkumise etenduse.

Traditsiooniliselt toimub Pärnu kontserdimajas Klaudia Taevi nimeline konkursi finaalkontsert, millele eelneb kohtumine Metropolitan Opera tähtmetso Dolora Zajickuga Villas Ammende. Dolora Zajick on XI Klaudia Taevi nimelise rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursi žürii esinaine, kes annab Pärnus ka kolmepäevase meistriklassi lauljatele ja laulupedagoogidele.