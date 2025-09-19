Otse kell 19: Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi finaalkontsert

Reede õhtul toimub Pärnu kontserdimajas Klaudia Taevi nimelise rahvusvahelise noorte ooperilauljate konkursi finaalkontsert. ERR-i kultuuriportaalist on võimalik jälgida kontserti ka otseülekandes.

Kontserdil astuvad üles kuus konkursi finalisti, kes esitavad igaüks kaks ooperiaariat, millest ühe aaria saab iga laulja valida ise ja teise aaria valiku teeb konkursi žürii. Külalisesinejana astub üles Aita Kaaver.

Konkursi võitja kuulutatakse välja kontserdisaalis paarkümmend minutit pärast kontserti ning publikul on võimalus hääletada oma lemmiku poolt. Lauljaid hindab rahvusvaheline žürii, mida juhib sopran Maria Guleghina.

Kontsertil teeb kaasa ka Pärnu linnaorkester, dirigeerib festivali PromFest ja Klaudia Taevi nimelise konkursi kunstiline juht Erki Pehk. Kontserti juhib Anne Aavik.

Otseülekanne finaalkontserdilt kestab orienteeruvalt kuni 21.15. Vahepeal võivad kontserdis olla pausid.