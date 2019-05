Robert Doisneau (1912–1994) on prantsuse fotograaf, kes on eelkõige tuntud oma 35 mm Leica kaameraga tehtud mustvalgete portreede ja igapäevaelu poeetiliste, humoorikate ning teravmeelsete kaadrite poolest, mis on jäädvustatud justkui erilise pingutuseta ning möödaminnes, mistõttu on teda nimetatud ka kaasaegse dokumentaal- ja tänavafotograafia pioneeriks.

Robert Doisneau saavutas oma pika karjääri jooksul palju. Sajad näitused, auhinnad, raamatud, kollektsioonääride hanked ning oksjonite edu saatsid teda juba eluajal. Ehk kõige olulisem tunnustus oli aga Prantsuse tähtsaima fotoauhinna Grand Prix National de la Photographie pälvimine 1981. aastal ja Briti Kuningliku Fotograafiaühingu auliikmeks nimetamine 1991. aastal.