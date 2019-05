Kuraator Toomas Järvet: Robert Doisneau armastas inimest kõigi tema veidruste ja puudustega

Tallinnas Juhan Kuusi dokfoto keskuses on alates 16. maist avatud Robert Doisneau retrospektiivnäitus "Pariisi lood". Legendaarne prantsuse dokumentaal- ja tänavafotograaf on öelnud, et igapäevaelu on tunduvalt imelisem kui keegi seda eales suudaks lavastada.

80 hoolega valitud tööst koostatud näitus on sündinud dokfoto keskuse ja Prantsuse Instituudi koostöös, vahendas "Aktuaalne kaamera". Prantsuse Instituudi kultuurijuht Marje Kidron sõnas, et Robert Doisneau jäi elu lõpuni humanistiks ning see on ka tema kõige olulisem külg. "Ta on öelnud ka seda, et kõige rohkem ta vihkab sõjaväge, militaarset muusikat, sõda ja ränka korda," selgitas ta ja lisas, et ta lasti Renault' tehasest lahti lõputute hilinemiste pärast. "Ta on hästi lähedane inimeste ning prantslased on tema üle väga uhked."

Robert Doisneau saavutas oma pika karjääri jooksul palju. Sajad näitused, auhinnad, raamatud, kollektsioonääride hanked ning oksjonite edu saatsid teda juba eluajal. Kuraator Toomas Järvet kinnitas, et Doisneau armastas inimestest kõigi tema veidruste ja puudustega. "Sellepärast teda peetakse ka tõenäoliselt üheks humnastliku foto teerajajaks."

Duanoo legendaarsed fotod on sündinud nii lavastades, kui enamasti siiski kannatlikult jälgides ja hetke oodates. "Ta ei näinud tihti oma fotodega alustades, kuhu ta võib välja jõuda," sõnas Järvet.

Fotode kõrval on näitusel võimalik vaadata ka filmi, kus kunstnik räägib lahti mõne foto tagamaad. Näitus Juhan Kuusi dokfoto keskuse laiendatud galeriiruumides on avatud 18. augustini.