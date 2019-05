Imbi Paju "Tõrjutud mälestused" jõuavad Ukrainasse ja Rumeeniasse

Lennart Meri konverentsi korraldajate arvates sobib see teos hästi kokku konverentsi tänavuse teemaga, milleks on "Üks minevik. Mitu tulevikku".

Järgmisel nädalal sõidab aga kirjanik Ukrainasse rahvusvahelisele kirjandusmessile Arsenal 2019, kus esitletakse "Tõrjutud mälestuste" ukrainakeelse tõlke ilmumist.

2007. aastal ilmunud raamat ja 2005. aastal välja tulnud samanimeline film on meie lähiajaloo traumade mõtestamistel üks olulisemaid teetähiseid, mille kohta USA ajaloolane ja ajakirjanik Anne Applebaum on öelnud: "Oma ema saatuse kaudu, kes noore naisena vahistati, vangistati ja Siberi vangilaagrisse saadeti, jutustab Imbi Paju tegelikult terve rahvuse loo."

Selles isiklikus, ent ometi paljude eesti perede lugusid avavas raamatus vaatleb Imbi Paju oma ema ja tädiga juhtunud sündmuste kaudu, millise jälje jättis Nõukogude okupatsiooni aegne terrorirežiim inimhingele. Kirjanik kirjeldab mikroajaloo abil suurt pilti ja paneb meid märkama ajaloos esinenenud vägivallamustreid lootuses, et neid mõistes ei hakka minveiku varjud mürgitama tänast päeva.

"Tõrjutud mäelstused" on tõlgitud kaheksasse keelde ja nii raamat kui film on olnud mitme välismaa ülikooli õppematerjal. Raamatu värskeim tõlge ilmus ukraina keeles, tõlkis Kseniya Zastavskaja. Raamatut esitletakse 22.-25. maini rahvusvahelisel kirjandusmessil Arsenal 2019. Imbi Paju osaleb messi raames kirjandusüritusel The Human Library, mille eesmärk on luua dialooge erinevate sõjavägivalla kogemuste vahel.

Sel suvel on ilmumas veel "Tõrjutud mälestuste" rumeeniakeelne tõlge ja suve lõpus annab kirjastus Gallus välja raamatu eestikeelse kordustrüki, mida esitletakse Võtikvere raamatukülas 3. augustil.