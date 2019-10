Luuletus kirjutamisest





Suurimad kirjanikud läbi aegade on võtnud aega mõtiskluseks

mõtete uurimiseks hinges

Artur Alliksaar

leidis oma sõnadele sügavuse

leiutas uusi sõnu

kirjutamine võib viia une

see võib olla piin

nauding

hingamine muutub

sõnad takerduvad

ideed ja

mõistus jooksevad kokku

kirjutamine võib olla valus

haavatud minevik viha kartlikkus

kaastunne armastus

rahutus üksindus

sõnad võivad panna naerma

nutma

armuma

mõtiskledes lõi Shakespeare tragöödiaid

komöödiaid

sonette aja ilust läbi ajastute

kirjutamine on mõtisklus

sügavusse minek

ja hakkad nägema

sa näed

istu vaikselt

kuula oma meeleolu

õnnelik

sünge

melanhoolne

rõõmus kurb

kasvata soojust

ja avatust endas

ole lihtsalt valmis las sõnad ja mõtted üllatavad

mine meelekihtide alla

hirmud ja kohtuotsus

teevad haavatavaks.

midagi pole kirjutades võimalik teha valesti

sest sõnad, mida sa jagad, on puudutanud sind

on jagatud soojus

jagatud usaldus

jagatud kogemus

keegi ei heida sulle ette

kui sa ainult ise ei süüdista end

liigses emotsionaalsuses

vaata aega mõtiskledes

võta paber ja pliiats

kuula hääli enda ümber

J.S. Bachi Larghetto

klaver ja prantslane David Fray

ta käed puudutavad klahve

samal ajal kui sinu käsi mis hoiab pliiatsit ühineb

selles muusikas valgel puhtal lehel ja muutub

peegliks

armastuseks mida sa jagad tingimusteta.

Pühendatud J. T.-le 2019