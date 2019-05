Videod. Raadio Tallinn tähistas sünnipäeva Liina Saare kontserdiga

Liina Saar kinnitas, et muusikal on väga palju sotsiaalset mõjuvõimu. "Muusika on salarelv, tegelikult ei pea alati asju otse välja ütlema, aga läbi muusika ongi võimalik võimalik väga suuri sõnumeid viia kuulajateni," sõnas ta ja tõdes, et iga muusika ei kõneta kõiki. "Aga ma arvan, et iga inimese jaoks on muusika, mis teda kõnetab."

"Ma tunnen, et olen just meloodiainimene, läbi muusika ja meloodia saab juba nii palju edasi anda ning kui seal juures on veel sõnad, siis see annab juurde," sõnas Saar ja nentis, et seejuures peab juba muusikas olemas olema see miski, mis puudutab. "Sõna peab mind puudutama, kui ma võtan mõne luuletuse laulu aluseks, siis see luuletus peab mind kõnetama, et ma saaksin muusikat sinna juurde kirjutada."

"Iga muusikastiil võib olla kvaliteetne, just kvaliteet ongi oluline, kuidas seda tehakse," ütles ta ja rõhutas, et uusi lugusid kirjutades ei mõtle ta kunagi otseselt publikule, vaid tema fookus on just muusikal. "Ma istun klaveri ja mõne muu pilli taga ning otsin seda miskit, mingit meloodiat või rütmi, mis mind käima paneb, mida ma tahan veel ja veel mängida ning kui see ka järgmisel päeval pole mind ära tüütanud, siis selles on midagi."

Saar sõnas, et ta ei oska aimata, mis kuulajale võiks meeldida. "See peaks ikkagi minust lähtuvalt tulema."