Rahvusooper Estonia uueks loominguliseks juhiks saab Arvo Volmer

Estonia Nõukogu koosolekul kinnitati lisaks loomingulisele juhile ka Estonia teatri 2018. aasta majandusaasta aruanne, mille tulem oli positiivne. Tutvustati ka uusi riigikogu nimetatud nõukogu liikmeid, kelleks on Urve Tiidus, Enn Eesmaa ning Helle-Moonika Helme.

"Me peame esmalt leidma need klassikalised teosed, mille saaks võtta repertuaari. Need peaksid olema tükid, mis meie publikule on värsked kuid mitte tundmatud. Nende seas võiks olla väga hästi teostatud Verdi samuti ka Puccini ja ka Tšaikovski," sõnas uuel hooajal Rahvusooper Estonia loomingulise juhina alustav Arvo Volmer, lisades, et Estonia teatri kunstiline tase on kõrge.

Arvo Volmerit teatakse ja hinnatakse dirigendina maailma paljudel kontserdilavadel ning muusikateatrites. Volmer on maailmas tunnustust leidnud Sibeliuse loomingu suurepärase tõlgendajana, samavõrd hinnatud on ka tema vene heliloojate loomingu ning nüüdismuusika esitused. Oma dirigendikarjääri alustas Arvo Volmer 1985. aastal Estonia teatris. Alates 1987. aastast oli ta samaaegselt seotud ka Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga, mille peadirigent ja kunstiline juht ta oli aastail 1993–2001.

Aastatel 2004–2012 oli Volmer Rahvusooper Estonia loominguline juht ja peadirigent ning aastast 2004 on ta tegutsenud paralleelselt ka Adelaide'i Sümfooniaorkestri kunstilise juhi ja peadirigendina. Lisaks mainituile on Volmer aktiivselt tegev ka Moskva Suures Teatris, Soome Rahvusooperis, Norra Rahvusooperis, Rootsi Kuninglikus Ooperis, Sydney Ooperiteatris jm. ​

Uuest hooajast alustab Eesti Rahvusballeti uue juhina tööd ka Linnar Looris, kes on viimased 8 aastat olnud Houstoni Balletiteatri esisolist. Looris oli viis aastat Eesti Rahvusballeti solist, seejärel tantsis ta mõnda aega Suur­britannias Birminghami Kuningliku Balletiteatri solistina. 2007. aastal suundus ta Ameerika Ühendriikidesse Houstoni Balletiteatrisse, kus on olnud alates 2011. aastast trupi esisolist. Houstoni Balletiteater on USA-s suuruselt neljas balletiteater, 52-liikmeline balletitrupp on regionaalsetest truppidest üks tugevamaid.​

Estonia Nõukogu esimees on Arne Mikk, aseesimees on Ivari Ilja, nõukokku kuuluvad ka Tarvi Sits, Mart Laidmets, Kaie Koskaru-Nelk, Riina Viiding, René Eespere, Mart Mikk, Urve Tiidus, Enn Eesmaa ning Helle-Moonika Helme.

Rahvusooper Estonia peadirektor on Aivar Mäe.