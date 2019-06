EKA Kalamaja hoone on maast laeni noort Eesti kunsti täis

Eesti Kunstiakadeemia Kalamajas asuv maja on maast laeni täis noort Eesti kunsti, kuna väljas on igakevadine lõputööde näitus TASE.

Löögi all on kõik viis korrust, lisaks laieneb väljapanek ka Narva kunstiresidentuuuri NART, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seekordsel TASE-näitusel on väljas kõigi nelja teaduskonna ja 24 eriala magistri- ning osad bakalaureuse tööd.

Nii nagu igal aastal on ka seekord teemasid, mis on paelunud mitut autorit.

"Disainis ja arhitektuuris ei saa inimesed üle ega ümber keskkonnateadlikusest - kuidas säästa loodust, muuta inimeste elu paremaks, efektiivsemaks ja kunstis on välja koorunud identiteedi teema. Palju tegeletakse sellega, kes inimene on, kuidas seda luua, kuidas see välja kujuneb, ja kuidas ennast esitleda," rääkis kuraator Pire Sova.

TASE on kõigile huvilistele avatud 16. juunini iga päev kell 12-18.

Näituse avamine leidis aset reedel.