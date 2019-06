Sveta Baaris esineb post-pungi duo Lebanon Hanover

Lebanon Hanover ehk saksa tüdruk Larissa Iceglass ja inglise poiss William Maybelline imetlevad romatismiaja luuleklassikut William Wordsworthi, on lummatud juugendi esteetikast ning seiklevad muusikaliselt nii Inglise rannajoontel ja metsatukkades kui urbanistlikus Berliinis.

Valgevene post-punk/cold wave'i bänd Super Besse said suurema hoo sisse just 2014. aasta Rada7.ee esitluskontserdilt Tallinn Music Weeki raames. Neil on eraldi plaadidiilid UK-s, Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) aladel ning ülejäänud maailma esindajana Läti plaadifirmaga I Love You Records. Ansambel tuuritab aktiivselt üle Euroopa, ka Eesti pole nende varasematel tuuridel vahele jäänud.