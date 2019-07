Muusikaportaal Rada7 lõpetab pärast 20 aastat tegutsemist

Sünnipäevapidu toimub 6. septembril Sveta Baaris. Meeleolu sättida ja tähistada aitavad Thou Shell of Death, Fvnerals (UK), Ocean Districts, Sibyl Vane, Talbot, 4-got-10 ja Söör Paul.

"20 aastat on väga pikk aeg. Kunagi alaealisena metsavahel töllerdades muusikalehe mõtet veeretades poleks kuidagi osanud ette arvata, et sellest saab nii pikk, tähendusrikas ja sündmusterohke reis. Tegevust tagantjärgi mõtestades pole palju öelda, et oleme andnud oma panuse, et elu Eestis oleks parem. See on seda märkimisväärsem, et Rada7.ee on alati vaid vabatahtlike jõul toiminud. Tahan tänada südamest kõiki kaasamõtlejaid, panustajad, toetajaid, artiste ja korraldajaid. See on olnud uskumatult äge seiklus. Nüüd on aeg järgmiseks," ütles Ivo Kiviorg, Rada7.ee eestvedaja algusest lõpuni.

Kuna tähistame ka ühtlasi lõppu, siis algab sündmus süngemate nootide, aeglasema ja süngema meeleoluga, seejärel kerime hoo üles uuteks alguseks. Thou Shell of Death on ootanud viisakalt ära Rada7.ee peo, et esitleda lõpuks oma aprillis Austria leibeli Talheim Records alt ilmunud albumit "Witchery". Nime poolest eriti sümboolselt tähendusrikkalt esineb väliskülalisena UK bänd Fvnerals, kelle nimi klapib suurepäraselt muusikaga, kus segunevad doom, post-rock, shoegaze ja dark ambient.

Tempo kerivad üles eelmise aasta lõpus suurepärase EP "Doomtowns" välja andnud Ocean Districts ning oma kolmandaks albumiks vaikselt valmistuv Pärnu esindus Sibyl Vane. Halastamatu küttega kulmineeruvad live-etteasted eelmisel aastal võrratu albumi "Magnetism" avaldanud Talbotiga. Peohoo jätkumise eest hoolitsevad peosarjade Beats From The Vault ja SÜNK eestvedajad Anders Melts ja Paul Lepasson ehk 4-got-10 ja Söör Paul.

Minifestivali mõõtu tähistamine toimub 6. septembril Sveta Baaris.