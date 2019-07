Ivo Kiviorg Rada7 lõpetamisest: Eesti muusikapressi jääb kindlasti auk, aga loodetavasti ajutine

Sel sügisel lõpetab tegevuse muusikaportaal Rada7, mis tähistab tänavu oma 20. sünnipäeva. Portaali eestvedaja Ivo Kiviorg kinnitas, et 20 on ilus number ning tundub lihtsalt õige praegusel hetkel lõpetada.

"Rada7.ee sai alguse linnakärast väljas, Padiselt," sõnas ta ja selgitas, et seetõttu sai üheks takistuseks portaali algusaegadel hoopiski äärmiselt halb dial-up internet. "Aga muidu on alati kõik tahtmise taga olnud, nii eile, täna kui homme," kinnitas Kiviorg, lisades, et nad alustasid artiklitest ning kuigi neist räägiti vahepeal rohkem kui foorumist, siis tänaseks on keskmes taas just artiklid.

20 tegutsemisaasta sisse mahub Ivo Kivioru sõnul eredaid momente kuhjaga. "Meie kontserdid, niisama organiseeritud koosviibimised, tutvumised erinevate inimestega, intervjuud artistidega, kellega rääkimist poleks ette kujutanud," tõi ta välja vaid mõned näited ning rõhutas, et nad on panustanud ka paljudesse ettevõtmistesse, alates põrandaalustest tegemistest kuni Tallin Music Weekini välja.

Viimasel kümnel aastal on Rada7 aktiivseteks tegijateks olnud Kivioru sõnul nn seitse vaprat ehk Ester Faiman, Rene13, Evert Palmets, Stanislav Barašev, Marko Pütsep, Kirill Milovidov ja tema ise, eelmisest aastast lisandus aktiivse kirjutajana ka Arvi Tapver. "Aastate jooksul kaasa teinud kaasautorite arv on umbes 125."

Varem ei ole neil aga kunagi lõpetamise mõtteid olnud. "Nagu elus ikka, on paremaid ja halvemaid päevi, aga ma ei saa öelda, et oleks olnud varem plaan lõpetada, see on olnud alati tore hobi," nentis Kiviorg.

Eesti muusikaajakirjandusse jääb Rada7 kadumisega tema sõnul kindlasti auk, aga loodetavasti ajutine. "ERRi kultuuriportaalil on megapotentsiaal, loodetavasti teete hüppe," ütles ta ja arvas, et kui on häda, siis tuleb lahendus ehk uutelt ja noortelt. "Täna on seis oluluselt parem kui alustades, sest nii alternatiivsem kui üldse Eesti muusika on meedia fookuses suures plaanis olemas, puudu on aga mõtestamisest ja süvenemisest."