Toomemäel on avatud toomkiriku ja Toomemäe lugu jutustav välinäitus

"Toomemägi on Tartu ja ajaloolise Tartu Ülikooli linnaku süda, mistõttu peaks Toomel olema jutustatud selle paiga lugu," sõnas Tartu Ülikooli muuseumi direktor ja väliekspositsiooni koostaja Mariann Raisma.

"Toomkiriku ja Toomemäe väliekspositsiooniga tõi muuseum 2018. aastal ilmunud koguteose "TOOMKIRIK. Katedraal. Raamatukogu. Muuseum" põneva materjali avalikku ruumi. Väliekspositsioon peaks pakkuma huvi nii tartlastele kui ka Tartu külalistele ning olema Tartu ja ülikooli pärandi tutvustamisel abiks Tartu giididele," lisas ta.

Toomemäe stendide kaartidel kajastuvad selle kujunemist mõjutanud ajastud – keskaeg, 17. sajand ja ülikooli algus. Ekspositsioon näitab Toomemäe rolli linna ajaloos, andes mõista, kui oluline on see olnud ja kuivõrd ajas muutunud. Stendidel avatakse täpsemalt linna ajaloo kihistused, mida on Toomemäe eri nurkades tänapäeval näha, aga mille tekkeaeg ja kujunemislugu on vaja avada.

Toomemäe ja Toomkiriku välinäitus. Autor/allikas: TÜ muuseum

Tartu toomkiriku stendid tutvustavad keskaegse Eesti suurima katedraali lugu eri ajastutel. Samuti saab aimu katedraali omaaegsest interjöörist. Eraldi stend on pühendatud Tartu piiskopkonnale.

Suurt tähelepanu pööratakse välinäitusel ajaloolise ülikoolilinnaku kujunemisele Toomemäel, pühendudes omaaegse ülikooli raamatukogu ja praeguse ülikooli muuseumi hoonele. Kajastust leiab ka üks seik suhteliselt hilisest ajast, kui toomkiriku tornid täitsid Toomemäe veehoidla ülesannet.

Väliekspositsioon koosneb seitsmest stendist, millel on eesti- ja ingliskeelne teave. Toomemäe ja toomkiriku lugude eri kihistuste avamiseks saab näituse külastaja mitmes kohas ise aktiivselt kaasa lüüa.

Toomkiriku ja Toomemäe välinäituse on koostanud Mariann Raisma. Stendide kujunduse autor on Exporabbit.