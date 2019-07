Eestis esinev Shadow Child: minu muusikalisteks juurteks on rave ja jungle

Oled teinud tantsumuusikat üle 15 aasta. Mis on selle vallas nende aastatega enim muutunud?

Suurim muutus on olnud loomulikult muusika allalaadimine ja nüüd ka striimimine. Kui alustasin, siis müüsin põhiliselt vinüüli, aga ootamatult tõusis kõige olulisemaks hoopis muusika allalaadimiste edetabel. Veidi aega edasi ning kõige tähtsamaks sai aga see, kui palju sinu muusikat striimitakse.

Väga suur mõju on olnud ka sotsiaalmeedial, seda muidugi mitte ainult muusika vallas. Võimatu ette kujutada, mis tuleb järgmiseks...

Viimastel aastatel on Briti tantsumuusika uuesti tugevalt esile tõusnud, UK garage ja jungle pole juba aastaid nii suurt kõlapinda saanud. Oled sa sellega nõus?

Briti tantsumuusika on tõesti rohkem esiplaanil olnud, samas on need klassikalised žanrid end alati põiminud sellega, mis parasjagu muusikas toimub. Minu muusikalised juured lähtuvad rave'ist ja jungle'ist, seega jõuavad need rütmid alati minu muusikasse, sõltumata sellest, kas teen parajasti techno't või house'i. Praegu võib neid kuulda ka minu uues projektis Polymod.

Pean küsima sult projekti kohta, mis jääb tegelikult juba mitme aasta taha. Videomäng "GTA V" jõudis avalikkuse ette 2013. aastal ning sa olid ka väike osa sellest mängust – lugu "23" kuulus Flying Lotuse raadiojaama FlyLo FM. Kuidas see koostöö sündis?

See oli pöörane, kui sain teada, et Flying Lotus oli soovinud minu lugu enda raadiojaama. See aitas mul levitada oma muusikat laia maailma ning ei jõua Rockstar Gamesi selle eest ära tänada.

Sinu raadiosaade Rinse FM'is tähistas just kuuendat sünnipäeva, palju õnne! Kuidas sa enda saate jaoks uut muusikat leiad?

Ma teen seda saadet armastusest muusika vastu. Käin plaadipoodides ning üritan leida muusikat, mida mulle lihtsalt ei saadeta. Muidugi olen õnnelik, et saan olla erinevate plaadifirmade ja artistide meililistides, kuhu saadetakse uue muusika promosid, aga kui toetuksin ainult neile lugudele, siis mängiksid kõik inimesed oma saadetes sama muusikat ja see poleks huvitav.

Tahan olla eriline ning mängida erinevaid žanre, mistõttu ei ole esinda minu raadiosaates kõlav tihti ka seda, mida mängid enda DJ-settides.

Kes on olnud sinu läbi aega lemmikmuusikud? Ehk on sul isegi mõni iidol?

Minu kangelased on Damon Albarn, Liam Howlett ja Brian Eno. Aga kui rääkida tantsumuusikast, siis seal on lemmikmuusikuid väga palju. Sasha mõjutas mind 1990. aastate keskpaigus, hetkel hoian silma peal KiNK'i, Lone'i ja Laksa uuel materjalil.

Saad sa välja tuua ka mõned enda selle aasta lemmikplaadid ja -lood? Oleks huvitav teada, mis muusika sind hetkel köidab.

Frits Wentinki uus materjal Royal Oaki alt on hea, samuti Michel De Hey ja Boris Rossi värske projekt. Hyperloop uus lugu "Hyperspace" meeldib ka, samuti Derric Carteri remix Arthur Bakeri loost "Raise Your Hand".

Me ei ole sinult viimasel ajal palju uut muusikat kuulnud. Kas lähiajal võib midagi uut oodata?

Olen tegelikult üht-teist avaldanud, põhiliselt küll projektiga Polymod. On olnud ka mõned remix'id Alan Fitzpatricku ja Rogue D lugudele. Ka Shadow Childina olen põhiliselt remix'e teinud, tulemas on näiteks töötlused Zero B, The Ultimate Seductioni ja Christopher Kah lugudele.